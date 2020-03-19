İskele Belediyesi'nden 65 yaş üstü için ilaç hizmeti

İskele Belediyesi ile Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi’nin koronavirüs önlemleri kapsamında birlikte hareket edeceği, 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşların aylık ilaçlarının evlerine teslim edileceği açıklandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele ve 17 köyünde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.00-11.00 saatleri arasında İskele Sağlık Merkezi’ne 371 23 19 numaralı telefondan ulaşmaları ve ilaçlarını yazdırmaları durumunda, ilaçlar 1 gün içinde evlerinde teslim edilecek. İlaçların teslimatı İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından yapılacak.

Söz konusu hizmet 23 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda hizmet verilecek köylerin talep ve teslim tarihleri şu şekilde:

“Kalecik-Boğaz-Boğaztepe / Talep 23 Mart 2020 Pazartesi / Teslim 24 Mart 2020 Salı

Ergazi-Turnalar-Yarköy-Kurtuluş /Talep 24 Mart 2020 Salı / Teslim 25 Mart 2020 Çarşamba

Aygün-Ötüken-Kuzucuk / Talep 25 Mart 2020 Çarşamba / Teslim 26 Mart 2020 Perşembe

Ağıllar-Altınova-Sınırüstü-Boğaziçi/Talep 26 Mart 2020Perşembe/Teslim 27 Mart 2020 Cuma

Ardahan-Topçuköy / Talep 27 Mart 2020 Cuma / Teslim 27 Mart 2020 Cuma

Bahçeler-İskele / Talep 30 Mart 2020 Pazartesi / Teslim 31 Mart 2020 Salı”