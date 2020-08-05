Mağusa Belediyesi’nde, işçilerin bir kısmı Temmuz ayı maaşlarını hala alamadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, Limasol bankası aracılığıyla ödenen işçilerin sendikanın baskısıyla Bayram öncesi Arife günü ödendiğini, ancak İş bankasından ödenen işçilerin hala ödenmediğini söyledi.

Yüzlerce kişinin bayramı ‘parasız’ geçirdiğini vurgulayan Karagil, hiçbir çalışanın bayramlıklarının ve mesailerinin ödenmediğini de anlattı.

“1 Milyon TL alacak var”

Bayram öncesi Başkan’la defalarca görüştüklerini belirten Karagil, on aydır çalışanların mesaisinin ödenmediğini, işçilerin yaklaşık 1 Milyon TL alacağı olduğunu kaydetti.

Sendikaya tepkilerin de çoğaldığını, 2018’den beri durumun değişmediğini, aynı sözlerin verildiğini ve tutulmadığını anlatan Karagil, “Ay sonu olduğu da, Bayram olduğu da belli. Daha önceden neden ödeme yapılmıyor? Çünkü para yok, bu kadar açık ve net… Bize Bayram sonrası ilk iş gününde diğer bankalardan da işçilere ödeme yapılacağı sözü verildi, ikinci gündeyiz değişen bir şey yok. Limasol bankasından ödenenlerden de, sadece kartı olanlar ATM’den parasını çekebildi. Kartı olmayanlar yine Bayram sonrasını beklemek zorunda kaldı” şeklinde konuştu.

Karagil, bankalarda sistemle ilgili hiçbir sorun olmadığını, ödeme yapılsa hızlıca aktarım yapılabileceğine de değindi.