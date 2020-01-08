“İran’la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıyla İranlı Komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine saldırısının ardından ilk kez basın açıklaması yaptı.

Ilımlı bir tondaki açıklamasında "Saldırıda zarar gören Iraklı ve ABD'li yok" diyen Trump, önleyici sistemin zamanında devreye girdiğini söyledi. Trump İran'dan gelecek bir saldırıya karşılık vereceklerini, yaptırım uygulayabileceklerini belirtti.

Trump ayrıca "İran'ın doğal düşmanı" olarak adlandırdığı IŞİD'i ortadan kaldırdıklarını belirterek "Birlikte çalışmalıyız" dedi. Trump sözlerini "Halkıma ve İran liderlerine seslenmek istiyorum. Biz iyi bir gelecek istiyoruz. Dünya barışının, huzurun sağlandığı bir dünya, bir düzen istiyoruz" diyerek bitirdi.

Trump'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Askeri üstümüzde asgari zarar oldu ev ABD güçleri her şeye hazır. Bu da tüm ilgili taraflar ve Dünya için olumlu bir şey. Hiçbir ABD'li ve Iraklı vatandaş hayatını kaybetmedi. Önleyici sistemimiz başarılı bir şekilde devreye girdi.

"1970'dan bu yana İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsız eylemleri tolere edildi. İran terörizmin öncü lideri oldu. Geçtiğimiz hafta kararlı adımlar attık ve büyük bir teröristin ABD'lilerinin hayatını tehdit eden terörist ortadan kaldırıldı. Bana göre dünyadaki en büyük terörist Kasım Süleymani ortadan kaldırıldı.

"Kendisi çok uzun zaman önce ortadan kaldırılması gerekiyordu. Süleymani'yi ortadan kaldırarak diğer teröristlere de mesajımız gitti. İran bir şey yaparsa karşılık vereceğiz, yaptırımlarımız olacak.

"2015'te İran ile nükleer anlaşmasını imzalamıştık. ABD'ye teşekkür etmek yerine ölümle tehdit etti. Bu parayla teröristleri finanse etti.

"İran nükleer hedef ve isteklerini terörü sağlamak için kullanacak. Artık İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin'in bu gerçeği fark etmesinin zamanı geldi. Bizim yeni bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Eğer İran bu şekilde şiddet uygulamaya, nefret söylemlerine devam ederse... Dünya İran rejimine net bir cevap vermiştir. Sizin terör faaliyetlerine artık göz yumulmayacak.

"Bugün NATO'ya başvuracağım ve Ortadoğu'ya daha çok dahil olmasını isteyeceğim.

"Biz artık dünya genelinde petrolün bir numaralı üreticisi olduk. Biz bağımsızız. Ortadoğu petrolüne ihtiyacımız yok. ABD askerleri hiç görülmediği kadar güçlü. Bizim füzelerimiz büyük, tam isabetli ve güçlü. Bu silahlarımızın olması onları kullanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Amerika'nın askeri gücü caydırıcı.

"IŞİD'i ve El Bağdadi'yi ortadan kaldırmıştık. Bu tam bir canavardı. IŞİD halifeliğini oluşturmaya çalışıyordu ama başaramadı. Binlerce IŞİD'li terörist yakalandı ve hepsi benim yönetimim altında gerçekleşti. IŞİD, İran'ın doğal bir düşmanı. Bu konuda birlikte çalışmamız gerekiyor.

"Halkıma ve İran liderlerine seslenmek istiyorum. Biz iyi bir gelecek istiyoruz. Dünya barışının, huzurun sağlandığı bir dünya, bir düzen istiyoruz."

Ne olmuştu?

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği saldırıda İranlı Komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yükseltmişri. İran "intikam" mesajları verirken, Trump "Olası saldırıya karşılık verebilecekleri 52 nokta belirlediklerini" söylemişti.

İran da Irak'taki ABD üslerine İran tarafından balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.

İran devlet televizyonu "80 ABD'li öldürüldü" açıklaması yaparken, Trump ise Twitter'dan "Her şey yolunda" mesajı paylaşmıştı.