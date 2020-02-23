İran - Türkiye sınırında 5,9 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Khoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.

SOYLU: "7 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

TC İçişleri Süleyman Soylu, "Can kayıplarımız olduğu yönünde ilk değerlendirmeleri aldık. Evlerde özellikle yıkımlar söz konusu. AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Enkaz altında da kalan vatandaşlarımız var. 4'ü yetişkin 3'ü çocuk depremde kaybetti. AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

KOCA: 21 YARALIDAN 8'İNİN DURUMU KRİTİK

TC Sağlık Bakanı Koca, 21 yaralıdan 8'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

SELÇUK: BİRKAÇ KÖY OKULUNDA UFAK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" açıklamasını yaptı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN SOYLU'DAN BİLGİ ALDI

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın batısında meydana gelen ve Van’da da hissedilen depremle ilgili TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.



Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İRAN'DA 25 KİŞİ YARALANDI



İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.



İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.



Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.



İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.