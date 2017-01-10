Fehime Alasya

Girne'de 30 Aralık sabahı yaşamını yitiren Akile Nacisoy’un ailesi ölümü ile ilgili bu sabah basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Akile Nacisoy’un erkek kardeşi Tolga Nacisoy hazırlanan basın bildirisini okudu, “Bugün size ablamı anlatmaya, ablam için adalet arayışımızda yardımınızı talep etmeye geldik” diyerek söze başlayan Nacisoy, hayatını kaybeden Akıle Nacisoy ile ilgili bilgi verdi, olay günü yaşananları anlattı. Tolga Nacisoy; “Biz nasıl cinayettir demiyorsak, siz de intihardır deyip geçmeyin” şeklinde konuştu.

Ablası Akıle Nacisoy’un 14 yıllık evliliği boyunca eşi Yaşar Akdoğan tarafından şiddet gördüğünü ileri süren Tolga Nacisoy, polisin intihar dışında bir şüphe olmadığı için Yaşar Akdoğan’a sadece ‘Hafif darp ve şiddet tehdidinde bulunma’ suçlarına ilişkin dava okumasını eleştirdi.

Polisin etkili ve derinlikli bir soruşturma yürütmesini talep ettiklerini dile getiren Tolga Nacisoy, “Ablam Akıle’nin isminin tarihe karışmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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