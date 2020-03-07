“İnsanların keyif aldığını görmek, en güzel mutluluk”

Sanayi sektöründe çalışırken, Türkiye’nin tanınmış markalarından ‘Burger Sound’la, Lefkoşa’nın kalbi, Dereboyu’nda yeme- içme sektörüne giren genç iş insanı Yusuf Tekinay, yaşanan sorunları, meslekten aldığı keyfi ve işin mutfağını YENİDÜZEN’e anlattı…

“Restorancılık sektörü zor olmasına rağmen oldukça keyifli... Ülke gerçekleri ve bürokrasi dışında maliyetler konusunda ciddi sıkıntılar var…”

Devrim DEMİR

Sanayi sektöründe çalışırken, Türkiye’nin tanınmış markalarından ‘Burger Sound’la, Lefkoşa’nın kalbi, Dereboyu’nda yeme- içme sektörüne giren genç iş insanı Yusuf Tekinay, yaşanan sorunlardan, keyfine, işin mutfağını YENİDÜZEN’e anlattı…

Genç iş insanı Yusuf Tekinay, sanayi sektöründe çalıştığı birkaç firmanın fikirlerini de alarak 2 yıl önce tanınmış bir marka olan ‘Burger Sound’ ile yeme- içme sektörüne adım attığını aktardı.

Müşteri memnuniyeti için farklı menüler ve bir çok farklı konseptle müşteri memnuniyeti kazanan Yusuf Tekinay, sektörde en büyük sıkıntının maliyetler olduğunu söyledi.

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden biri olan Dereboyu’nda 2 yıldır ‘Burger Sound’ işletmesi ile birçok kişiye en iyi kalite ve sunumları ile hizmet vermeye çalışan Tekinay ve ekibi işlerinin hem keyifli taraflarını, hem de sıkıntılarını paylaştı.

“Çok uzak olduğumuz bir sektördü”

Genç iş insanı Yusuf Tekinay, sanayi kanalında çalıştığı birkaç firma ile geliştirdikleri samimiyet neticesinde Antalya’da ‘Burger Sound’ ile tanışma şansı yakaladıklarını ve sektöre girme kararı aldıklarını söyledi.

Tekinay, sektöre girme kararı aldıktan sonra restorancılık işi için uygun bir yer bulduklarını ve çok uzak oldukları sektöre adım atarak iki yıldır bu işi sürdürdüklerini ifade etti.

Tekinay’ın ifadeleri şöyle:

“Restorancılık sektörü zor olmasına rağmen oldukça keyifli... Ülke gerçekleri ve bürokrasi dışında maliyetler konusunda ciddi sıkıntılar var.

Ülkedeki alt yapı, belli olmayan 350 ile 400 bin arasında konuşulan nüfusun 150 bini öğrenci, 50- 60 bini ise sadece asker.

Dönem dönem işler çok etkilenmekte, özellikle okulların tatil döneminde. Restoran sayısı çok fazla, rekabet tabi ki olacak ama bu işi merdiven altı yapan da oldukça fazla. İşini düzgün yapanla rekabetin içinde doğru koşullarda bulunamıyoruz. Belediye, devlet dönem dönem bir şeyler yapsa da iki sokak ötede bu işi kimin hangi koşullarda yaptığını takip etmek mümkün olmuyor.”

“İnsanların alım gücü giderek düşüyor… Müşteri yelpazesi kısıtlanıyor”

Mutfaklarının hamburger ağırlıklı olduğunu ama tavuk yemeklerine de ağırlık verdiklerini anlatan Yusuf Tekinay, ızgara tavuk çeşitleri ile yerli limonatanın da menülerinde yer aldığını ifade etti.

Tekinay, burger yemeklerinde müşteri portföylerinin belli olduğunu ancak, fiyatlardaki işletmelerden kaynaklanmayan gider artışları nedeniyle, müşteri yelpazesinin de kısıtlandığını belirtti.

Hayat pahalılığının da gözle görülür bir şekilde artışta olduğunu ifade eden Tekinay, “İnsanların harcayacağı belli, öğrencinin cebinde kalan para kısıtlı. Harcamaların geldiği nokta ve insanların alım gücünün düşmesi, kiraların geldiği nokta hem vatandaşı hem de işletmeleri etkiliyor” şeklinde konuştu.

“Marka tazeliğini kaybediyor”

Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni açılan işletmelerde bir süre sonra markanın tazeliğini yitirdiğini, işletmelerin sürekli yenilik yaparak alışkanlık yaratmaya çalıştığını anlatan Yusuf Tekinay, her iş yerinde olduğu gibi kendi işletmelerinin de ilk açıldığı gün gibi olmadığını söyledi.

Sürekli farklılık yaratarak markasını taze tutmaya çalıştığını ifade eden Tekinay, “Farklılık yaratarak işimizde siyah eldiven ve siyah ekmek yaptık. Rakiplerimiz de, bu işle alakası olmayan da o konsepti kopyalayıp kendilerine uygulamaya çalışıyor. Menü ve sunum bazında da aynı sıkıntılar oluşmakta. Biz her türlü yeni menüler yaratarak, paket servislerimizi arttırarak işimize devam etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Sektörün en büyük sıkıntısı öngörü yapamamak…

Restorancılık sektöründe öngörü yapmanın mümkün olmadığını da vurgu yapan Yusuf Tekinay, ülkede yaşanan her olumsuzluğun bütün dengeleri alt üst ettiğini kaydetti.

Tekinay’ın ifadeleri şöyle:

“Bu endişe bizim sabit giderlerimizi karşılayabilecek miyiz derdine düşürür. Ülkede yaşanan her olumsuzluk, günlük ciromuzu gözle görülür şekilde etkiler. Geride bıraktığımız yıl yaşanan sel felaketi, anormal bir siyasi gelişme, uçak fiyatlarındaki artış, öğrenci sayısının düşmesi ciromuzu geriletir. Bu durumda hemen yeniden organize olarak yerli halk için neler yapabiliriz, akılda nasıl kalıcılık oluşturabiliriz… İşimizin sürekliliği için bunu uygulamak zorundayız”.

“Döviz rallisi bizi yeniden sorgulamaya itiyor”

Sektörü etkileyen bir diğer sıkıntının ise hızla yükselen döviz olduğunu kaydeden Tekinay, dövizin ilk patlak verdiği 2018 yılında ‘Burger Sound’ un hizmete girdiğini anımsattı.

‘Döviz rallisi’nin bazı şeyleri yeniden sorgulamaya ittiğini ifade eden Tekinay, “Döviz rallisi bizi yeniden bazı sorgulamalara itmekte. Döviz patlar mı bekleyelim mi, yatırım yapalım mı? Yapmayalım mı? Sorgulamasına itmekte” şeklinde konuştu.

“En büyük sıkıntılardan biri trafik, diğeri park yeri…”

Dereboyu caddesinin en popüler caddelerden biri olduğunu ifade eden iş insanı Yusuf Tekinay, bölgede yüzlerce tanınmış markanın yatırım yapmasına rağmen, trafik ve park yeri yüzünden insanların gelmek istemediklerini anlattı.

Ülkedeki alt yapı sorunun en büyük sıkıntı olduğunu belirten Tekinay, “Kıbrıs’ın güneyinden de müşteri sınıfımız var, geldikleri zaman en büyük sıkıntı park yeri. Belediyenin yaptığı bir park yeri var gelen müşterilerimizi park yerine yönlendiriyoruz” dedi.

“İnsanların ruhuna dokunmak tarifsiz mutluluk”

12 kişilik bir kadro ile ‘Burger Sound’ a yakışır bir hizmet sunmaya çalışan Yusuf Tekinay, sektörde sıkıntılar olduğu kadar, keyifli yanların da olduğunu vurguladı.

İşlerinin iki ayrı keyifli yanı olduğunu belirten Tekinay, “İşimize iş insanı olarak baktığımız zaman, peşin ve sıcak akan para adada sektörün en büyük ihtiyacı…

Diğer yandan da insanların keyif aldığını görmek ise en güzel mutluluk. Burger pişirip, insanları mutlu edip onlara dokunmak hem keyifli, hem güzel. Müşteri portföyümüz, farklı menülerle her yaşa uygun” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Burçin AYBARS