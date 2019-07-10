İnci Taşarkan yaşamını yitirdi

Ülkemizin bilinen simalarından, diş hekimi 63 yaşındaki İnci Taşarkan, hayatını kaybetti. Gazeteci Sami Taşarkan’ın eşi olan İnci Taşarkan, yakalandığı bir rahatsızlıktan dolayı bir süre önce hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnci Taşarken, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.