İnce’ye gözyaşlarıyla veda

Görneç köyünün sevilen simalarından 3 çocuk babası 69 yaşındaki Erdoğan İnce, dün gözyaşları arasında defnedildi. Önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybeden İnce için Görneç Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde İnce'nin ailesi gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. İnce, ikindi namazı sonrası Görneç Mezarlığı’na defnedildi.

Neler yaşanmıştı?

Görneç-Alevkayası arası ot toplamaya giden İnce, kullanımındaki traktörle 40-50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanmıştı. Öğlene kadar kendisinden haber alınamayan İnce’yi aramaya çıkan aile yakınları korkunç olayla karşılaşmıştı. Polisi ve ambulansı arayan aile yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğulmuştu. Olay yerinde yapılan ilk bulgularda, İnce’nin 6-7 saat önce öldüğü tespit edilmişti.