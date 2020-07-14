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İmar Planı için süresiz uzatma

İmar Planı için süresiz uzatma

Bakanlar Kurulu 5 saate yakın sürdü, açıklama yapılmadı, toplantıya 'imar planı' geriliminin damgasını vurduğu öğrenildi.

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Bakanlar Kurulu 5 saate yakın sürdü, açıklama yapılmadı, toplantıya 'imar planı' geriliminin damgasını vurduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN'e bilgi veren hükümete yakın kaynaklar, "Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı"yla ilgili sürenin süresiz uzatıldığı belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında resmi açıklama yapılmazken uzatma kararı gece resmi gazetede süre verilmeden yer aldı.

"Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı" için süre 15 Temmuz'da doluyor.

Halkın Partisi, "İmar Planı yürürlüğe konulamazsa bu ülkeye hizmet edemiyoruz anlamına gelir" yönünde açıklamalar yapmıştı.

'İmar Planı' için 'hükümet krizi' senaryoları da konuşulmuştu.

 

İMAR PLANI GÜNDEMİ

Saner: İmar Planı eksiktir

Zurnacılar: “Bir aydan fazla süreye razı olmayız”

Aysal: “Herkes net duruş sergilemeli”

Refikoğlu: “Kısa süreli çalışmayla, daha iyi plana itirazımız olmaz”

Özersay: “Plan 1 ay sonunda yürürlüğe girmezse bu ortaklığın da çok fazla anlamı kalmaz”

Baybars: “UBP niyetini gösterecektir”

Gürcafer: “Herkese mavi boncuk dağıtmak istiyorlar”

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