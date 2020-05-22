İlkokul kayıt tarihleri açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı okul kayıt tarihlerini Covid-19 pandemi sürecinden dolayı yeniden düzenleyerek, kayıtların yeni akademik takvime göre 1 Haziran 2020 Pazartesi – 5 Haziran 2020 Cuma (her iki tarih dahil) tarihlerinde gerçekleşeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre; ilkokul ve okul öncesi okullarında gerçekleştirilecek kayıt işlemleri, okul kapsam bölgeleri gözetilerek, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, maske kullanımına dikkat edilerek yapılacak.

Kayıtların gerekli belgelerle birlikte öğrencilerin velileri tarafından yapılacağı, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrencilerin kayıt sırasında hazır bulunmasının zorunlu olmadığı bildirildi.