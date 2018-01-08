Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu web sitesindeki verilere göre UBP yüzde 35.58 ile ilk sırada yer alırken, CTP yüzde 20.92, HP yüzde 17.08, TDP yüzde 8.64, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7, TKPYG yüzde 2.68,MDP yüzde 0.13, bağımsızlar da 0.13 oy aldı.

Gazimağusa’da UBP’ye yüzde 35.68, CTP’ye yüzde 20.94, HP’ye yüzde 16.99, TDP’ye yüzde 8.65, DP’ye yüzde 7.84, YDP’ye yüzde 7.03, TKPYG’ye yüzde 2.77, MDP’ye yüzde 0.11, bağımsızlara yüzde 0.06 oy;

Girne’de UBP’ye yüzde 35.57, CTP’ye yüzde 20.84, HP’ye yüzde 17.16, TDP’ye yüzde 8.80, DP’ye yüzde 7.86, YDP’ye yüzde 7.03, TKPYG’ye yüzde 2.57, MDP’ye yüzde 0.18, bağımsızlara 0.05 oy verildi.

Güzelyurt’ta UBP yüzde 35.93, CTP yüzde 21.22, HP yüzde 16.94, TDP yüzde 8.33, DP yüzde 7.83, YDP yüzde 7.02, TKPYG yüzde 2.63, MDP yüzde 0.11, bağımsızlar yüzde 0.15 oy;

İskele’de UBP yüzde 35.99, CTP yüzde 20.97, HP yüzde 17.01, TDP yüzde 8.38, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7.07, TKPYG yüzde 2.60, MDP yüzde 0.14, bağımsızlar yüzde 0.10 oy;

Lefke’de UBP yüzde 35.95, CTP yüzde 20.61, HP yüzde 17.14, TDP yüzde 8.47, DP yüzde 8.07, YDP yüzde 7.01, TKPYG yüzde 2.61, MDP yüzde 0.14 oy aldı. Lefke’de bağımsız aday bulunmuyordu.



İLK KEZ 6 PARTİLİ MECLİS



Kıbrıslı Türklerin 1974 sonrasındaki 14’üncü milletvekilliği seçimi olan dünkü seçimle, Meclis’e ilk kez 6 parti birden giriyor.

8 siyasi partinin katıldığı seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre yüzde 5’lik barajı 6 parti geçti. UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, DP’nin 3, TDP’nin 3, YDP’nin de 2 milletvekili çıkaracağı hesaplanıyor.



1976’daki seçimde meclise 4, 1981’de 5, 1985’te 4, 1990’da 2, 1991’de 2, 1993’te 4, 1998’de 4, 2003’te 4, 2005’te 3, 2009’da 5, 2013’te ise 4 parti girmişti.



KATILIM ORANI



190 bin 553 seçmenden 126 bin 196’sının oy kullandığı dünkü seçimde geçerli oy sayısı 5 milyon 360 bin 149.



Katılım oranının yüzde 66.2 olduğu seçimde UBP yüzde 35.58, CTP yüzde 20.92, HP yüzde 17.08, TDP yüzde 8.64, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7, TKPYG yüzde 2.68, MDP yüzde 0.13 ve bağımsızlar 0.13 oy aldı.

Seçime katılan bağımsız adaylar Ashraf Faiq’a 357, Osman Zorba’ya 487, Çetin Sadeli’ye 3 bin 247, Cüneyt H. Küçük’e 293, Cuma Ülker’e 429, Korhan Ekcan’a 415, Gül Çataloğlu’na 564, Ayhan Korel’e 651 ve Ali Sanatkar’a 508 oy verildi.

Seçime katılan 9 bağımsız adayın aldıkları oylar da şöyle:

Ashraf Faiq: 357, Osman Zorba: 487, Çetin Sadeli: 3 bin 247, Cüneyt H. Küçük: 293, Cuma Ülker: 429, Korhan Ekcan: 415, Gül Çataloğlu: 564, Ayhan Korel: 651, Ali Sanatkar: 508

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, dün gece yarısı yaptığı açıklamada, seçimi kazananların isimlerinin bu gece geç saatlerde veya yarın netleşmesinin beklendiğini söylemişti.

190 bin 553 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde126 bin 196 seçmen oy kullandı ve katılım oranı yüzde 66.2’de kaldı.

(TAK)

SAAT: 12.10

Sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde, milletvekillerine ilişkin isimler paylaşılmaya başlasa da, Yüksek Seçim Kurulu henüz isimlerle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Açılan sandık 718

UBP: %35.63

CTP: %20.93

HP: %17.09

TDP: % 8.67

DP:%7.84

YDP: %6.97

TKP-YG: %2.68

MDP: %0.13

Bağımsız: %0.13

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) dün yapılan milletvekilliği genel seçiminin kesin sonuçlarının açıklanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sandık görevlilerince, saat 09.30 itibarı ile sandıkların ilçe seçim kurullarına teslimi sürüyor.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda oy pusulalarını içeren torbaların teslimi için gelen görevlilere, sıra numarası verilerek işlemler yapılıyor.

Sandık görevlileri, teslimatı yapabilmek için saatlerce bekliyor.

Lefkoşa’daki mahkeme koridorlarında kalabalık oluşturan sandık görevlileri ve polisin bekleyişi sürüyor.

Sağlaması tamamlanamayan bazı sandıkların da hâlâ okullarda olduğu bilgisi verildi.

Seçim maratonu yüzünden 24 saati aşkın süredir çalışan mahkeme personeli, sayımı ve sandıkların denetlenmesini sürdürüyor.

(TAK)

Oy sayımında sona doğru

SAAT:10.15

Yüksek Seçim Kurulu, KKTC’de dün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde oyların yüzde 98.9'unun sonuçlarını açıkladı.

İşte sonuçlar;

UBP: %35.63

CTP: %20.94

HP: %16.98

TDP: % 8.67

DP:%7.84

YDP: %6.99

TKP-YG: %2.69

MDP: %0.13

Bağımsız: %0.13

Sandık Sayısı: 719

Açılan Sandık Sayısı: 711

SAAT: 08.23

Yüksek Seçim Kurulu, KKTC’de dün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde oyların yüzde 93.74’ünün sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, UBP yüzde 35.43 ile ilk sırada yer alırken, CTP yüzde 21.04, HP yüzde 17.06, TDP yüzde 8.66, DP yüzde 7.87, YDP yüzde 6.95, TKPYG yüzde 2.73,MDP yüzde 0.13, bağımsızlar da 0.13 oy aldı.



Toplam 719 sandıktan 674’ünün sonuçlarına göre, seçime katılan 8 siyasi partinden 6’sı yüzde 5’lik ülke barajını aştı.



Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre, UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP de 2 milletvekili çıkaracak.



190 bin 553 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 62’de kaldı.