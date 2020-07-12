İlk etap tamamlandı

Lefkoşa’nın tarihi surlarının temizliği ve korunması için Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından öncelikle müdahale edilecek eserler listesine alınan Lefkoşa Surlarındaki temizlik ve koruma çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı, bakım ve idamesi kendi idari sorumluluğunda olmamakla birlikte, ülkemiz ve dünyamız için çok önemli bir kültürel miras olan tarihi Lefkoşa surlarının korunması için hazırlattığı ve hayata geçirdiği bilimsel projeyle, Lefkoşa’nın yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tarihi surlarındaki çalı, ağaç ve yabani otlar temizlenerek surların 5 bin metrekarelik yüzeyi tarihi değerine uygun görüntüsüne kavuşturdu.

Lefkoşa’nın tarihi surları, zaman içerisinde üzerinde yetişen yabani bitki, çalı ve ağaçlardan büyük zarar görmekteydi. 1500’lü yıllarda inşa edilmeye başlanan ve uzun yıllardır kapsamlı bir restorasyondan geçmeyen tarihi surların bakım ve restorasyonuna ilişkin kapsamlı proje Kıbrıslı Türk eş başkanı Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülüyor.

Tarihi surların korunmasına yönelik olarak uzmanların belirlediği çerçevede hazırlanan proje Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP’nin işbirliğiyle yapılan ihale ile sürdürülüyor.

Surların Zahra Burcu’ndan (Mula Tabyası) Girne Kapısı’na kadar olan bölümünde başlatılan çalışmalar çerçevesinde taş yüzeyler temizlendi, çalı ve surlara zarar veren yabani ağaçlar söküldü, surları korumaya yönelik çalışmalarda ortaya çıkan boşluklar dolgu yapılarak kapatıldı. Yürütülen çalışmalarda yabani bitkilerin yeniden üreyerek tarihi yapıya zarar vermemesi için dünyaca kabul edilen bilimsel yöntemler de uygulandı.

Lefkoşa surlarının ikinci etabındaki çalışmalar ise Girne Kapısı’ndan Çağlayan Bölgesi’ndeki Söğütlü Tabyası’na (Filatro Burcu) kadar olan 1359 metre uzunluğundaki 8 bin 500 metrekarelik alanı kapsayacak.