İlk basamak tamam

Fehime ALASYA

‘Sınav sistemi’ tartışmalarının gölgesinde her yıl gerçekleştirilen Koleje Giriş Sınavı’nın birincisi bu yıl da yapıldı.

Dün ilk basamağı yapılan Koleje Giriş Sınavı’nda okul önlerinde yine aynı manzaralar yaşanırken, veliler ‘sistem bizi buna sürüklüyor’ diyerek sitem etti.

Çocukları için endişe duyan aileler, okul önlerinde meraklı bir bekleyiş içerisine girerken, çocuklar sınıflarda ter döktü.

İlk oturumun ardından verilen 30 dakikalık molada, çocuklar yine demir parmaklıklar arasından velileriyle sohbet ederek, heyecanını atmaya çalıştı.

Öğrencilerin yatkınlığını ölçen ve değerlendiren bir çalışma sistemi ile bu sınav kaygısından vazgeçilebilineceği düşüncesinde olan veliler, sürecin hem aileyi hem de çocukları yıprattığı konusunda hemfikir…

Yurt dışındaki bazı eğitim modellerini örnek gösteren veliler, sınav sisteminden yakındı.

Uzun süre sınıfta soru çözen öğrenciler ise sınavdan çıkar çıkmaz matematiğin çok zor geçtiğinden dert yanmaya başladı.

Ailesine, matematik konusunda çok zorlandığını ifade eden birçok öğrenci ise süresi yetmediği için tüm soruları yapamadığını gözyaşları içinde anlattı.

Türk Maarif Koleji’nden çıkan birçok öğrencinin ailesine sarılarak gözyaşı döktüğü gözlemlendi.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan bazı öğrenciler, sınav heyecanını hemen yendiğini belirtirken, bazıları ise hala heyecanlı olduğunu anlattı.

MATEMATİK ÇOK ZORLADI

Kaan Semaay: “Sabah biraz heyecanım vardı”

“Matematik çok zor geçti. İlk oturum çok zordu. Sabah biraz heyecanım vardı ama şimdi geçti. Sonuçları bekleyeceğiz. Şimdi eve gidip dinleneceğim, artık ders çalışmayacağım.”

Tuğra Tuğaç: “Hala heyecanlıyım, sonuçları almak için sabırsızlanıyorum”

“İlk sınav çok zordu, matematikte zorlandım. Sabah heyecanlıydım, hala heyecanlıyım, sonuçları almak için sabırsızlanıyorum. Sonuçları alalım da rahatlayalım. Sonra ikinci sınava çalışmayı düşüneceğim.”

Murat Açıkgöz: “Süre az kaldı diye çok endişelendim”

“Sınav iyidir de matematik çok zordu, üç soruyu bilmeden yaptım, kafadan attım. Sınava girerken heyecanlı değildim ama sınavda süre yetmeyecek diye sonuna doğru heyecanlandım, daha doğrusu endişelendim. Süre az kaldı diye çok endişelendim.

Şemsinur Küçük: “Matematikte çok zorlandım”

“Bugün hiçbir şey çalışmayacağım. Sabah heyecanlandım ama sonra iyi oldu, sınavımı yaptım. Matematikte çok zorlandım, sanırım matematik çok zordu. Bir sınav daha var, inşallah daha iyi olacak.”

Nuraynaz Altındağlı: “Ailem beni çok sıkmadı”

“Bu sınav zor bir sınavdı, yani zor geçti. Ailem beni çok sıkmadı, sürekli çalışayım diye baskı yapmadı, sınav zordu ama napalım… İkinci bir sınav daha var, ona çalışacağım.”

AİLELERİN HEYECANI BÜYÜK

Özlem Ersuz: “Keşke sayı 150 değil de 350 olsaydı”

“Çocuklar da aileler de hem gergin hem de yorgun. Bu süreç hiç kolay değil. Hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz ama çocuk hep yorulduğunu söyledi. Keşke bu sistem böyle olmasaydı. Her şey bir sınav olmasaydı, keşke sayı 150 değil de 350 olsaydı.”

Cansev Sakallızade: “Keşke tüm çocukların bu eğitimi görme olanağı olsa”

“İki yıldır hazırlanıyor ama son bir yıldır sıkı çalıştı. Çok fazla istedi, kendi tercihiydi. Duyumlardan burayı istedi sanırım. En son biraz korktu ama… Bunu kendi tercihine bıraktık, isteği doğrultusunda çabaladık. Biz kırsal kesimde yaşıyoruz, orada da güzel okullar var, burası olmazsa oraya gidecek. Bu okulun tek avantajı İngilizcedir. Keşke tüm çocukların bu eğitimi görme olanağı olsa, binlerce çocuk iyi bir eğitim almak istiyor, bu hepsinin hakkı. İstemeden de olsa bu sınava girdik.”

Şengül Yılmaz: “Bu çocuklara büyük bir baskı”

“Kendi isteğiyle hazırlanmaya başladı. Bu çocuklara büyük bir baskı, zorlanacaklar. Umarım kazanır da üzülmez. Keşke sistem böyle olmasa, çocukları buna itmese.

Hakan İnce: “Sistemde denetimsizlik va”

“İlkokuldan beridir dershane ortamı başlıyor, çocuklar bu sistem içerisinde büyüyor. Ablası da bu okuldan mezun olduğu için bu okula gelmek istiyor. Biz baskı yapmadık ama yine de çok etkilendi, en son bana ‘Ben çocuk olmak isterim’ dedi. Kendi temposu içinde olmasına rağmen bunu söyledi, çok stresliydi. Keşke tek iyi alternatif bu okul olmasaydı. Atleks Sanverler Ortaokulu da çok iyi ve takdir ettiğim bir okuldur, burası olmazsa oraya gidecek, bunun için üzülmeyeceğiz. Sistemde denetimsizlik var, öğretmenlerin performans değerlendirmesi olmalı, bunlar denetlenmeli.”

Tevfik Torunlar: “Küçücük boylarıyla hepsine yetişmeye çalıştılar”

“Hem spor, hem okulu hem de bu sınava çalışmak onu gerçekten zorladı. Çocuklarımız küçücük boylarıyla hepsine yetişmeye çalıştılar. Sistem hiç yoktan iyidir diyebilirim belki. Bu okulu çevresinden duyuyor, okuldaki arkadaş grubu ile bu sınava girme kararı almışlar. Biz de ailesi olarak, ben de bir dede olarak onu destekledim.”

Zerin Kalaycıoğlu: “Sistem bizi buna sürüklememeli”

“Çocukları sürekli bir yarışın içine sokuyoruz, üzülüp yıpranıyorlar. Kızım normalde rahat bir çocuktur ama akşam hiç uyumadı. Konuştuk, dünyanın sonu değil, kazanamazsan üzülme dedik, moralini yükseltmeye çalıştık. Avrupa’da sınıftaki bir çocuk eğer İngilizceden başarılı matematikten başarısızsa ailesi ona İngilizce dersi aldırıyor. Çünkü belli ki başarısı o yönde, onu daha çok seviyor. Ama bizde tam tersi, çocuk matematikten başarısızsa sürekli matematik dersi alıyor, çocuğun yatkınlığı burada değil. Sistem bizi buna sürüklememeli. Genel psikoloji ile çocuk arkadaş çevresini görerek bu sınava girmek istiyor.”