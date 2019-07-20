İlginize teşekkürler

ÖDÜL GECESİ 31 TEMMUZ’DA… Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Yenidüzen Gazetesi ‘Yılın Spor Ödülleri’nde Mayıs ayı başında başlayan kupon ve SMS oylaması dün tamamlandı. Kategorilerinde birinciler 31 Temmuz’da düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak

KUPONLARIN İLETİLMESİ İÇİN EK SÜRE… Oylama işleminin tamamlanmasının ardından oy kullanılması için biriktirilen kuponları 26 Temmuz Cuma gününe kadar Yenidüzen Gazetesi’ne ulaştırabilmeniz için ek süreniz mevcut

Yenidüzen Gazetesi tarafından 22 yıldır gerçekleştirilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde oylama işlemi sona erdi. 3 Mayıs’ta başlayan kupon oylaması ve 14 Mayıs’ta başlayan SMS oylaması dün itibari ile tamamlandı. Beş kategoride belirlenen 25 ismin yer aldığı Yılın Spor Ödülleri’nde birinciler yine siz okuyucularımızın kullandığı oylarla belli olacak.

Büyük ilgi gördü

22 yıldır düzenlenen Yenidüzen ‘Yılın Spor Ödülleri’ her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Son iki yılda gerçekleştirilen ödüllerde kupon oylamasına ek olarak SMS oylamasının da eklenmesi, ödüllere olan ilgiyi arttırdı. Bu bağlamda siz okuyucularımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Kuponları ulaştırmanız için ek süre

Yenidüzen ‘Yılın Spor Ödülleri’nde kupon oylaması ile oylama işlemine dahil olan okuyucularımız için kuponları ulaştırma adına ek süre belirlendi. Biriktirdiğiniz kuponları 26 Temmuz Cuma gününe kadar UNITED MEDYA GROUP tesisleri, Yenidüzen Gazetesi, Sanayi Bölgesi Lefkoşa adresine ulaştırarak oylama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Ödül gecesi 31 Temmuz Çarşamba günü

Yenidüzen ‘Yılın Spor Ödülleri’nde oylama işleminin tamamlanmasının ardından sıra ödül gecesine geldi. Beş kategoride yer alan 25 ismin aday gösterildiği ‘Yılın Spor Ödülleri’nde ödül gecesi 31 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Gece Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde (The Paradise Park) saat 19.30’da gerçekleştirilecek. Kategorilerdeki birinciler düzenlenecek gecede açıklanacak.