İlaçta bazı fiyatlar ikiye katlandı

Fehime ALASYA

Türk Lirası’nın döviz karşısında olağanüstü değer kaybetmesi sonrasında Avrupa menşeli ilaçlar fiyatları ikiye katlandı.

Halk arasında sıklıkla tüketilen bu ilaçları her seferinde farklı bir fiyata alan tüketici, bu durumu eleştirirken, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bunun en önemli nedenin döviz kuru olduğuna değindi. Salgın nedeniyle kısa süreli de olsa bu ilaçların tedarikinin zorlaşmasının da fiyatlara olumsuz yansıdığı belirten Öksüz, yıllardır dövizden kaynaklı süre gelen bu sıkıntının salgın ile birlikte attığını anlattı.

Öksüz, ilaç sektöründeki fiyatlarla ilgili YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu…

Bazı ilaçlarda fiyatlar iki katına çıktı

Genellikle astım veya KOAH hastalarının kullandığı nefes açıcı ilacı, çok kısa sürede üç ayrı fiyata alan bazı tüketiciler, bu duruma isyan etti.

“Cortair (0,5mg-2ml)” isimli ilacı önce 44,50 TL, ardından 65,35 TL, sonrasında ise 88,79 TL’ye aldığını anlatan bir tüketici, fiyatların neredeyse iki katına çıktığını ifade etti.

Bunun yanında sık kullanılan Tiroid ilacı Şubat ayında 9,84 TL iken, Eylül ayında bu ilaç 17 TL’yi aştı.

Yine tüketicinin çok sık kullandığı kemikleri için destek vitamini 87 TL’den 116 TL’ye yükseldi.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz:

“Avrupa Menşeli ilaçların fiyatları dövizin seyrinden dolayı arttı”

İlaçlarda en son fiyat değişikliğinin Şubat ayı olduğunu ifade eden Öksüz, o tarihten bu yana ilaç fiyatlarına zam gelmediğini anlattı.

İlaçlardaki fiyat artışının sadece Avrupa Menşeli ilaçlarda olduğunu dile getiren Öksüz, dövizin bu artışta ana etken olduğunu belirtti.

Avrupa Menşeli ilaçlarda yıllardır fiyat istikrarı olmadığını ifade eden Öksüz, “Bu ilaçları yurt dışından getiren depolar, hangi ülkeden getirdikleri, döviz kurları olmak üzere pek çok madde etkiliyor. Kimi depo Almanya’dan Euro olarak, kimisi İngiltere’den getirdiğinde Sterlin olarak getiriyor, bu nedenle sürekli farklı fiyatlar oluşuyor. Bu ilaçların tedariki ve dövizin sürekli yükselmesi Avrupa Meşeli ilaç fiyatlarını bu yönde etkiledi. Ülkemizdeki depodan depoya veya eczaneden eczaneye farklılıklar bu fiyatlara etkendir.” dedi.

“Bu ilaçlar aslında olmazsa olmazımızdır”

Avrupa Menşeli ilaçların fiyatıyla konuşulmasına karşın piyasanın kurtarıcısı olduğuna değinen Öksüz, “Bu ilaçlar fiyatından ziyade, Türk ilaçlarının kurtarıcısıdır. Bugün Türkiye’de piyasa eksiği olan ilaçların birçoğunun Avrupa Menşeli ilacı şu anda piyasamızda vardır. Şu anda bu ilaçlar olmasa birçok hastamız ilaca ulaşamayacak. O nedenle bu ilaçlar aslında olmazsa da olmazımızdır. Ama dediğimiz gibi nakliyat, ulaşım, gümrük, taşımacılık, her şeyden öte döviz kuru başta olmak üzere bu ilaçların fiyatını her türlü etkilemektedir.” ifadelerini kullandı.

“Bu kış bizim için çok zor geçecek”

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınının da ilaç fiyatlarını etkilediğini anlatan Öksüz, “Bu kış bizim için çok zor geçecek. Hastalıkların arttığı ve ülkedeki covid-19 vakalarının pik yaptığı bir dönemdeyiz. Her ikisini de aynı anda yaşayacağımız ve çok ciddi sınav vereceğimiz bir dönemdeyiz. Keşke Sağlık Sigortamız hayata geçmiş olsaydı da bugün vatandaş ilaca ücretsiz ulaşabilseydi. Mart ayından önce bu bağlamda adımlar atıldı ama salgından dolayı yarıda kaldı. Keşke bitseydi.”

Dövizin sürekli yükselişi eczaneleri de olumsuz etkiliyor…

Eczanelerde aynı ürünlerde görülen farklı fiyatlar da halk arasında tepki toplarken, eczaneleri de zorda bırakıyor. Şu anda ülkede ilaç sıkıntısı yaşanmadığını anlatan Öksüz, eczaneden eczaneye değişen fiyat çeşitliliğini de özetle şöyle değerlendirdi: “Bazı eczanelerimiz stoklu çalışırken bazı eczanelerimiz günün ekonomik şartlarından dolayı birçok kalem ilaçta bu yönde bir uygulamayı tercih etmiyorlar. Çok ender de olsa bazı durumlarda bu bile fiyat değişikliğine bir etken olabiliyor” ifadelerini kullandı.