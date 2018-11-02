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İlaç ve kan çubuğu ödemeleri banka hesaplarına yatırılıyor

İlaç ve kan çubuğu ödemeleri banka hesaplarına yatırılıyor

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aylık ve gelir alanlar ile aktif sigortalıların ilaç ve kan çubuğu ödemelerinin dünden itibaren  sigortalıların banka hesaplarına yatırılmaya başladığını duyuruldu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal  Sigortalar Dairesi’nin yeni uygulaması çerçevesinde,  Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aylık ve gelir alanlar ile aktif sigortalıların ilaç ve kan çubuğu ödemelerinin dünden itibaren  sigortalıların banka hesaplarına yatırılmaya başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni uygulama ile, sigortalılar artık, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gitmeden ve sıra beklemeden ödeneklerini alabilecekleri belirtilerek, “ödenekler ile ilgili takipler  Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi web sayfası https://ssd.gov.ct.tr üzerinden yapılabilecek” denildi

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