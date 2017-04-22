Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi Play-off final serisi ikinci karşılaşmasında gülen taraf Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Rakibi Koopspor’u 92-82 mağlup eden YDÜ, kaybettiği ilk karşılaşmanın ardından ikinci karşılaşmayı kazanarka seriyi 1-1’e getirdi.

RA 25 Spor Salonu’nda kalabalık bir seyirci önünde oynanan karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın başından son periyoda kadar YDÜ üstünlüğünde geçen karşılaşmanın bitmesine 7 dakika kala Koop farkı kapatarak ilk kez öne geçti. Ancak oyunun kalan dakikalarında YDÜ hata yapmayarak maçı 92-82 kazandı.

Kambala ve Doğukan en skorer isimler

Karşılaşmanın en skorer isimleri YDÜ’den Kaspars Kambala ve Koopspor’dan Doğukan Demirman oldu. 26’şar sayı üreten oyuncuları 24 sayı ile Koop’tan Clieff Colimon takip etti. İlk periyodu 21-18 YDÜ üstünlüğü ile tamamlanan maçta ev sahibi soyunma odasına 48-39 önde girdi. 66-63’lük skorla geçilen üçüncü periyodun ardından son periyotta Koop öne geçmesine rağmen maç 92-82 YDÜ üstünlüğü ile tamamlandı. Serinin üçüncü maçı Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

SALON: RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Hatice Ersözlü

YDÜ: Vucasin Mandic (14), Kaspars Kambala (26), Halil Kutruza (18), İhsan Öğütücü (7), Kemal Taşçı (1), Sercem İnancı (4), Fehmi İpar, Hasan Semir, Arda Ustaoğlu (10), Vedat Kayapınar, Derek Williams (12, Ümit Keskin

KOOP: Kercem İnancı (11), Miroslav Cubrillo, Doğukan Demirman (26), Burhan Kırmızı, Mehmet Köroğlu, Andım Eryılmazlar (2), Osman Barışsever, Johnson (10), Onur Onguner, Kyıal Selviler, Clieff Colimon (24), Tayfun Kuyan (9)

PERİYOTLAR

1. Periyot: 21-18

2. Periyot: 48-39 (27-21

3. Periyot: 66-63 (18-24)

4. Periyot: 92-82 (26-19)

Fotoğraf: Burhan Gürkan