İkinci ifadesi incelenecek

Gönyeli’de meydana gelen ‘adam öldürme’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Azat Nurmamedov yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göymen, 24 Haziran tarihinde zanlı Azat Nurmamedov’un 83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz’i bıçaklayarak, başını defalarca mermer zemin üzerine vurup, boğazını sıkarak taammüden öldürdüğünü anlattı.

Polis, ayni tarihte olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine oluşturulan bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucu zanlı Azat Nurmamedov’un Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde 25 Haziran tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

İfade verdi, suçunu itiraf etti…

Polis, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğin, belirtti. Polis, 25.06.2020 tarihinde 15.15- 17.20 saatleri arasında maktule yapılan otopside maktulün kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, beyin kanaması ve asfiksi sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, maktulün vücuduna tekme attığını, kafasına tava ile vurduğunu ve maktule ait 2 bin TL, 10 ABD doları, 465 stg, 555 Euro, iki bankamatik karttı ve banka dekontlarını aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, para, banka dekontları ve kartların Ortaköy bölgesinde tespit edildiğini anlattı.

Polis, incelenecek telefon görüntüleri, alınması gereken ifadeler ve olay mahalli ile çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenebilmesi ayrıca zanlının ikinci ifadesinde de belirttiği bir takım iddialarının araştırılabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Bu işi namusum ve şerefim için yaptım.” dedi.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.