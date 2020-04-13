İhracata yönelik işyerlerine çalıştırma izni

Bakanlar Kurulu, Coronavirüsü (Covid-19) ile ilgili tedbirler çerçevesinde, ihracata yönelik çalışan işyerlerine çalıştırma izni verileceğini açıkladı.

KKTC Başbakanlık Kriz Merkezi İletişim Başkanlığı’ ndan yapılan duyuruda işletmelere gerekli hijyen şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından çalışma izni verileceği belirtildi.

KKTC Başbakanlık Kriz Merkezi İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Karar sayısı. e t(k-ı)557-2020

'Ihracata Yonelık Çalışan İşyerlerine Çalıştırma İzni Verilmesi’

(önerge No:582/2020) (E.E.B )

Bakanlar Kurulu, Corona Virüsü (Covid-19) ile ilgılı tedbirler çerçevesinde, ihracata yönelik çalışan ve yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesi gereken işletmelerin, yapmış oldukları anlaşma tutanaklarını Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ibraz ederek başvurmaları halinde ve gerekli hijyen şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla bu işletmelere, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından çalışabilir izni verilmesine ve ayrıca meşrubat gibi ürünleri üreten kurum ve/veya firmaların da elzem ürünler kapsamında faaliyetlerine başlamasına karar verdi”