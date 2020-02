İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybetti, 5 Türk askeri de yaralandı.

Konuyla ilgili açıklama TC Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden geldi.



Açıklamada "İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Saldırı sonrası 'bölgede tespit edilen hedeflerin, derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği belirtilerek şöyle devam edildi:

"Hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin TC İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun,



"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.



Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

AKAR-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da AK Parti Genel Merkezi'ne geçtiği bildirildi.

İLK SALDIRIDA 8 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 Türk askeri ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 Türk askeri de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rus yetkili makamlarına muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın" demişti.

Erdoğan daha sonrasında yaptığı açıklamada ise "Hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı her seviyede, her fırsatta, her platformda belirtmemize rağmen Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.