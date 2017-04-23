“İddialarınız ispatlayın”

Anonimus Hareketi, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel kullanımına devlet kontrolünde üretim ve kullanım serbestisi verilmesi talebini yineleyerek bunun devlete sağlayacağı ekonomik faydalar yanında özellikle 250 tür hastalıkta kullanım özelliğine sahip bitkinin insanlar tarafından yararlanılması gerektiğine inanç belirtti.

Hareket adına Avukat Barış Mamalı’nın yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında hazırlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu’nda Hint kenevirinin serbest bırakıldığı ülkelerde kokain, eroin, extacy, MDMA, sentetik cannabinoid (bonzai) gibi zararlı kimyasal uyuşturuculara talebin yüzde 50’lere kadar varan oranlarda azalmakta olduğunun tespit edildiğini kaydetti.



Basın Konseyi’nin açıklamasına eleştiri

Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin dün yaptığı açıklamayı da eleştiren Mamalı, “Hint kenevirinin yasallaştırılması mücadelesinin arkasında uyuşturucu baronları olduğunu” savunan konseyin iddialarını kamuoyu önünde ispatlamasını istedi.

Mamalı, Konseye kamuoyu önünde tartışma çağrısı yaptıklarını ancak cevap alamadıklarını da ifade ederek “Önce hangi uyuşturucu baronlarından bahsettiğinizi ve bizlerle medyaya yapılan desteklerin ne olduğunu ispata davet ediyorum. Bu ispatı imkânsız iddialarınızı kanıtlayamadığınız takdirde konseyinizi kapatıp gitmeniz icap etmektedir” görüşüne yer verdi.

