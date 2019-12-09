Hüseyin Ulu bulundu
Alayköy’de dün sabah saat 10:00’da evinden ayrılan ve haber alınamayan Hüseyin Ulu bulundu
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Alayköy’deki evinden dün sabah saat 10:00’da ayrılan ve haber alınamayan Hüseyin Ulu bu sabah bulundu
Yenidüzen’in elde ettiği bilgilere göre Hüseyin Ulu’nun ailesi kayıp olduğu yönünde polise bilgi vermişti.
Aileden yapılan açıklamada, Hüseyin Ulu’yu görenlerin en yakın polis karakoluna haber vermeleri istenmişti.
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