Hüseyin Ulu bulundu

Alayköy’deki evinden dün sabah saat 10:00’da ayrılan ve haber alınamayan Hüseyin Ulu bu sabah bulundu

Yenidüzen’in elde ettiği bilgilere göre Hüseyin Ulu’nun ailesi kayıp olduğu yönünde polise bilgi vermişti.

Aileden yapılan açıklamada, Hüseyin Ulu’yu görenlerin en yakın polis karakoluna haber vermeleri istenmişti.