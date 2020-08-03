Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi'nde sözleşmeli personel olan eski milletvekili Hüseyin Alanlı'nın sözleşmesi yenilendi.

Bakanlar Kurulu, Alanlı'nın, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve sözleşmesinin seçim yasakları içerisinde sona erecek olması nedeniyle, sözleşmesine 4.8.2020 tarihinde son verilmesine, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası ile 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca sözleşmesinin, önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 4.8.2020 tarihinden 15.8.2021 tarihine kadar yenilenmesine karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine Deniz Tatar atandı

Bakanlar Kurulu, Kamu Net Üst Kurulu'nda görev yapan Deniz Tatar'ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye atanmasına karar verdi.