Hulusi Halit: Kıbrıs’ta büyük bir sergi açmayı hayal ediyorum

(Ressam, Galerici ve Eğitmen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kendini doğaya ve çocuk eğitimine adamış bir sanatçı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Benim şu an yaptığım işler üç tanedir: Eğitimci, Ressam ve Galerici... Üçünü birden her zaman yapabilmeyi arzu ederim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs’taki son politik durum

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Valla bilemiyorum

En büyük sevincim… Ailem ve yaptığım işler

Hayatımın dönüm noktası… 2005 te Lefkoşa’nın Rum tarafında Melina Merkuri Hall’da Kıbrıs Eğitim bakanının çağrısı ile yaptığım kişisel resim sergisi ve Kıbrıs’ tan ayrılışımdan tam 29 sene sonra çok özlediğim ailemi ve gençlik arkadaşlarımı tekrar görebilme fırsatını bulmamdı.

Beni en çok etkileyen yazar… Dostojewski/ Gazete yazarı Sevgül Uludağ...

Başucumdaki kitap… Nighthawks Stories about Edward Hopper Paintings (Almanca)

En keyif aldığım müzik… Caz ve Hip Hop, eski Kıbrıs şarkıları

En son izlediğim film… Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı Meryl Streep ve Tom Hanks’in oynadığı The Post.

Kendim için son aldığım şey… Galerim için aldığım müzik çalma cihazları

Dolabımdaki en gereksiz şey… Giymediğim pek çok elbiseler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benimle birlikte hemen hediye edenle kullanabileceğim bir şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendime daha fazla zaman ayırma

Kendimde beğendiğim özellik… Kendi menfaatlerime ilgi göstermeme

Olmasa da olur… Futbol

Olmazsa olmaz… Resim yapmak/ müzik dinlemek

En iyi yaptığım yemek… Makarına bulli

Hayalimdeki dünya… Herkes, sevindirebilen savaşsız barışcıl bir dünya

Aşk benim için… Never ending story

Onunla çok tanışmayı isterdim… Picasso

Görmek istediğim yer… Avustralya

Mutlaka yapmak istediğim… Kıbrıs’ta birçok Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların katıldığı büyük bir sergi açmak

Son olarak söylemek istediklerim… Kıbrıs’ta yaşayan insanlara daha iyi bir hayat yaşama fırsatı verilmesini ve bu sefer bu fırsatı kaçırmalarını dilerim