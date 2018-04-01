Hulusi Halit: Kıbrıs’ta büyük bir sergi açmayı hayal ediyorum
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Ressam, Galerici ve Eğitmen)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Kendini doğaya ve çocuk eğitimine adamış bir sanatçı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Benim şu an yaptığım işler üç tanedir: Eğitimci, Ressam ve Galerici... Üçünü birden her zaman yapabilmeyi arzu ederim.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs’taki son politik durum
Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Valla bilemiyorum
En büyük sevincim… Ailem ve yaptığım işler
Hayatımın dönüm noktası… 2005 te Lefkoşa’nın Rum tarafında Melina Merkuri Hall’da Kıbrıs Eğitim bakanının çağrısı ile yaptığım kişisel resim sergisi ve Kıbrıs’ tan ayrılışımdan tam 29 sene sonra çok özlediğim ailemi ve gençlik arkadaşlarımı tekrar görebilme fırsatını bulmamdı.
Beni en çok etkileyen yazar… Dostojewski/ Gazete yazarı Sevgül Uludağ...
Başucumdaki kitap… Nighthawks Stories about Edward Hopper Paintings (Almanca)
En keyif aldığım müzik… Caz ve Hip Hop, eski Kıbrıs şarkıları
En son izlediğim film… Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı Meryl Streep ve Tom Hanks’in oynadığı The Post.
Kendim için son aldığım şey… Galerim için aldığım müzik çalma cihazları
Dolabımdaki en gereksiz şey… Giymediğim pek çok elbiseler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benimle birlikte hemen hediye edenle kullanabileceğim bir şey
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendime daha fazla zaman ayırma
Kendimde beğendiğim özellik… Kendi menfaatlerime ilgi göstermeme
Olmasa da olur… Futbol
Olmazsa olmaz… Resim yapmak/ müzik dinlemek
En iyi yaptığım yemek… Makarına bulli
Hayalimdeki dünya… Herkes, sevindirebilen savaşsız barışcıl bir dünya
Aşk benim için… Never ending story
Onunla çok tanışmayı isterdim… Picasso
Görmek istediğim yer… Avustralya
Mutlaka yapmak istediğim… Kıbrıs’ta birçok Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların katıldığı büyük bir sergi açmak
Son olarak söylemek istediklerim… Kıbrıs’ta yaşayan insanlara daha iyi bir hayat yaşama fırsatı verilmesini ve bu sefer bu fırsatı kaçırmalarını dilerim