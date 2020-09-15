Hükümsüz tutuklu cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğunu alı koyma ve cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. Ç. bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadına Karşı suçlarla mücadele biriminde görevli deneyimli Polis Çavuşu Tolga Ateşli olayla ilgili bulguları aktardı. Ateşli huzurda bulunan zanlı M. Ç. Güzelyurt’ta daha önceden tanıdığı 16 yaşından küçük kız çocuğunu 7 Eylül tarihinde aracına alarak Lefkoşa’ya getirdiğini ve ormanlık bir alan çerisinde söz konusu kız ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine kızın kayıp olduğu bilgisi ile geldiğini ve daha sonra yapılan araştırmada söz konusu kız çocuğunu zanlının alı koyduğunun tespit edildiğini ve kızın verdiği ifade ile zanlının verdiği ifadede cinsel ilişkiye girdiklerinin belirtilmesi üzerine kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve söz konusu ilişkinin gerçekleştiği tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını müştekinin evlenmek için zanlı ile birlikte gittiğini beyan ettiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 75 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.