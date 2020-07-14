Hukuki süreç başlatıldı, kız kardeşlere avukat desteği sağlandı

Dila ŞİMŞEK

Haziran ayında polisin tutukladığı iki kadına şiddet uyguladığı iddiası üzerine, Lefkoşa Türk Belediyesi Şiddete Karşı Yanyana projesi kapsamında uzmanlar ve VOIS isimli yabancı öğrencileri temsil eden dernek devreye girdi…

İddiaların basına yansımasıyla, avukat desteği de veren dernekler, dün söz konusu iki kız kardeşle görüşerek, olayı onlardan dinledi, polise yeniden ifade verilmesi için çabalanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz Cumartesi, Serdinç Maypa sosyal medya üzerinden iki genç kadının fotoğrafını paylaşarak, polisin onları darp ettiğini savunmuş, polise ifade de verildiğini yazmıştı.

YENİDÜZEN tüm gün atılan adımları ve hukuki sürecin başlamasını izledi, polis tarafından şiddete maruz kaldığı savunulan kız kardeşlerle o gün orada olan arkadaşlarından olayı dinledi.

Kız kardeşlerle röportaj talebi ise, hukuki süreci izlemek ve atılacak adımlarla ilgili derneklerle görüşülebilmesi adına kabul edilmedi.

Kardeşlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne giderek darp raporu almak istedikleri, ancak bunun için de polis gerektiğinden bir şey yapamadıkları öğrenildi.

Polisin ‘eve bırakma’ söylemiyle karakola götürüldükleri iddiası…

YENİDÜZEN’in olayın yaşandığı akşam kız kardeşlerle birlikte olan arkadaşlarından edindiği bilgiye göre, olay 24 Haziran gecesi Lefkoşa Dereboyu’nda yaşandı.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgide, bir barda bulunan iki kız kardeş ve bir arkadaşları, gece sonrası taksi çağırarak evlerine gitmek istedi. Kız kardeşlerin taksi beklerken kendi aralarında yaşadığı tartışma üzerine, ‘üniformasız’ bir polisin, polis arabasıyla ‘onları evlerine bırakacağını’ söyleyerek arabaya bindirmeye çalıştığı iddia edildi.

Sonrasında genç kadınların direnmesi ve ne olduğunu anlamaya çalışmasıyla, ‘itiş kakış’ yaşandığı savunuldu.

Kız kardeşlerin yanında bulunan arkadaşının, polis arabasına alınmayarak, geç gelen taksiyle karakola gittiği, orada ise genç kadınlardan birini yerde yatarken, diğerini ise gözünde morluk iziyle bulduğu iddia edildi.

Bir günlük tutukluluk sonrası serbest bırakıldıkları öğrenilirken, kız kardeşlerin karakolda kaldıkları saatler içerisinde polisin kendilerini darp ettiği ileri sürüldü.

Hem kız kardeşlerin, hem de gençlerin ne yapacağını bilememesi nedeniyle bir süre polise gitmedikleri öğrenilirken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne giderek darp raporu almak istedikleri, ancak bunun için polis gözetiminin gerektiği gerekçesiyle rapor alamadıkları savunuldu. Aynısının Kolan Hastanesi’nde de yaşanıldığı ifade edilirken, daha sonra aynı bara gittikleri, orada bar sahibinin arkadaşı olan Serdinç Maypa’nın yardım etme talebi üzerine olayları anlatarak, polise ifade vermeye de gittikleri kaydedildi.

Aktivistlerden destek…

Lefkoşa Türk Belediyesi Şiddete Karşı Yanyana projesi kapsamında uzmanlar ve VOIS isimli yabancı öğrencileri temsil eden dernek devreye girdi…

İki kız kardeşe de avukat desteği sağlanırken, ikinci bir ifade verilmesi konusunda başvuru yapılacağı bildirildi.

Kız kardeşlerin iddiasıyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Polis’ten ‘darp’ açıklaması: ‘Darp iddiaları soruşturulacak’

Polis Genel Müdürlüğü basına yansıyan yabancı uyruklu iki kadının polis tarafından darp edildiğine ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı, iddialarla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın Başsavcılık (Hukuk Dairesi) nezdinde yürütülmesi için gerekli girişimde bulunulduğunu duyurdu:

Açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde öğrenci olarak bulunan iki kadın şahsın, Lefkoşa Dereboyu’nda taksi bekledikleri sırada polis tarafından zorla polis aracına bindirildikleri ve götürüldükleri polis merkezinde görevli polisler tarafından darp edildikleri yönünde iddialar yer almaktadır.

24.06.2020 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, aşırı derecede alkol tesiri altında oldukları gözlenen ve isimlerinin sonradan Furqan Abdi MOALİM (K-22) ve Nadifo Abdi Moallim ELMI (K-22) olduğu öğrenilen Somali uyruklu iki kadın şahıs, “sarhoşluk ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak suç üstü tespit edilip tutuklanmışlar ve ileri işlem için polis merkezine celp edilerek işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ileride mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakılmışlardır.

Serbest bırakılmalarının ardından, olaydan on yedi gün sonra, 10.07.2020 tarihinde polise gelerek ifade veren Nadifo Abdi Moallim Elmi, olay gecesi, olay yerine gelen polis ekibi tarafından kendisine ve kardeşine kuvvet kullanılarak zorla arabaya bindirildiklerini ve götürüldükleri polis merkezinde görevli polisler tarafından darp edildikleri iddiasında bulunmuş ve söz konusu polisler aleyhinde şikayetçi olmuştur. Bahse konu iddialar ile ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın Başsavcılık (Hukuk Dairesi) nezdinde yürütülmesi için gerekli girişimde bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur”