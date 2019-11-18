Hukukçulara LGBTİ+ farkındalığı eğitimi verildi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi işbirliğiyle hukukçulara yönelik LGBTİ+ Farkındalığı Eğitimi cumartesi günü, Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve tüm artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimi ve ayrımcılığın önlenmesi için düzenlenen eğitimde Kuir Kıbrıs Derneği’nden Av. Faika Deniz Paşa, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİlarla ilgili yasal süreçleri anlattı.

Paşa’nın ardından, Kaos GL Hukuk Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yasemin Öz ve Hukuk Danışmanı ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü olan Av. Hayriye Kara sırasıyla “LGBTİ+’ların İfade Özgürlüğü”, “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”, “Cinsiyet Uyumlama Süreçlerindeki Hukuksal Prosedürler” ve “Ayrımcılıkla Mücadele Etme ve Müvekkille Görüşme Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Tüm gün süren eğitiminin ardından gönüllü olan hukukçularla ortak uzlaşı metni imzalandı.

Eğitimlerin önemli hedeflerinden biri olan Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı’na ulaşan kişilerin yönlendirilebileceği hukukçular ağı da oluşturuldu.

Geçtiğimiz ay psikologlar ağını oluşturan derneğin hedefinin, dayanışma hattına ulaşan kişileri talepleri doğrultusunda LGBTİ+ kapsayıcı psikologlar ve hukukçulara yönlendirebilmek ve herkesin insan haklarından eşit yararlanabilmesini sağlamak olduğu bildirildi.

Eğitimlerini tamamlayan ve ortak uzlaşı metnini imzalayan hukukçuların, dayanışma hattına ulaşan LGBTİ+ ve/veya ailelerine, çeşitliliği kapsayıcı, gizlilik, etik değer ve ilkelere dayalı LGBTİ+lara yönelik ayrımcılığın farkında olarak hizmet vermesi beklendiği kaydedilen açıklamada, hukuki, psikolojik ve sosyal destek isteyen herkesin Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı’na +90 542 858 58 47 numarasından ulaşabileceği duyuruldu.