Kıbrıs Rum basınında dün, Kıbrıs Rum meclisinin Enosis Plebisiti’nin yıldönümünün, okullarda düzenlenecek özel programlarla işlenmesi kararının müzakere prosedürünü etkilediğini, Cenevre’deki Kıbrıs konferansının yapılıp yapılmayacağının ise kuşkulu olduğunu ve Kıbrıs Rum yönetiminin Akıncı’nın bu meseleye BM’yi karıştırmasından çok rahatsız olduğunu öne çıkaran haberler yayımlandı.



Gazeteler, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi telefonla arayarak, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in ilgili kararı imzalamaması için girişimde bulunmasını istemesinin ardından liderlerle ayrı ayrı görüşen ve krizi yatıştırmaya çalışacak olan Eide için “itfaiyeci” sıfatını kullandı.



Gazeteler Kıbrıs Rum yönetiminin Kuzey’den yükselen tepkilerden rahatsızlık duyduğuna ve Anastasiadis’in yarınki liderler görüşmesinde gündeme getirecekleriyle ilgili haberlere yer verdi.



Simerini haberi “Eide İtfaiyeci Rolü Üstleniyor… Krizi Yatıştırmak İçin Başkan Anastasiadis’i ve Mustafa Akıncı’yı Görecek… Enosis Plebisitine Tepkiler 67 Yıl Sonra Devam Ediyor… Hükümet, 4 Özgürlük Taleplerine Son Verilmesini İstiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.



Gazete, Kıbrıs Rum yönetiminin gerek Türk tarafından gelen tepkilerin tarzı ve şiddetinden, gerekse Akıncı’nın, Eide’den Anastasiadis’in Kıbrıs Rum meclis kararını imzalamaması için girişimde bulunmasını isteyerek meseleye BM’yi karıştırmasından “çok rahatsız olduğunu” vurguladı.



Haberde, söz konusu tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayınlanmasının yeterli olduğu, Anastasiadis’in müdahale veya onayına gerek olmadığı belirtildi.



“Müzakere masasındaki görüşmeleri etkilemeyen olgulara boyut kazandırılmaması gerek”

Habere göre Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis RİK’e yaptığı açıklamada Akıncı’nın müzakereciler görüşmesini iptal kararını “doğru bulmadığını”, “müzakere masasındaki görüşmeleri etkilemeyen olgulara boyut kazandırılmaması gerektiğini” öne sürdü.

Hristodulidis “Sayın Akıncı istese Başkan Anastasiadis’le irtibata geçebilir ve Meclisin Enosis Plebisiti ile ilgili kararını yanlış yorumlayarak o açıklamayı yapmazdı” iddiasında bulundu, “Türk tarafı Türk vatandaşlarına dört temel özgürlüğün tanınmasını gündeme getirdiğinde Başkan Anastasiadis de aynısını yapabilir ve bu görüş geri çekilmeden müzakere masasına oturmayacağını söyleyebilirdi” diye ekledi.

Gazete haberinin “O Zaman Şimdi, Netleştirelim” başlığıyla ayırdığı bölümünde, Anastasiadis’e yakın çevreleri kaynak göstererek konuyla Rum Yönetimi Başkanı’nın, yarınki liderler görüşmesinin ertelenmesi de dahil her ihtimale karşı hazır olduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis’e yakın çevreler Kıbrıs Türk tarafının Enosis Plebisiti meselesini, Kıbrıs’ta kalacak Türk vatandaşlarına 4 özgürlüğün uygulanması konusunu “yumuşatmak için istismar ettiğini ve bu mesele ile Kıbrıs Rum tarafını müzakere sürecinde suçlayacak bir şey aradığını” değerlendiriyor.



Anastasiadis, Akıncı’dan “iç meseleleri istismar taktiğine ve 4 özgürlük talebinin dillendirilmesine son verilmesini” isteyecek



Enosis Plebisiti konusunda Akıncı’ya sosyal medya üzerinden cevap veren Anastasiadis’in Akıncı ile görüşmesinde “iç meseleleri istismar etme taktiğine bir son verilmesi ve yeni yakınlaşmalar üretmek için diyaloğa bağlılık olması gerektiğini” söyleyeceğine işaret eden gazete, “Başkanlık, dört özgürlük konusunun görüşülmesinin söz konusu olmadığını açıklamasına karşın Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafının bu kabul edilemez talebin dillendirilmesine son verilmesini istemesi bekleniyor” ifadesini kullandı.



Fileleftheros “Ankara’dan Hard Rock… Suçlama Sahnesi Kuruyor, Eide Krizi Yatıştırmaya Çalışıyor” başlıklı manşet haberinde, Türk tarafını Rum meclisinin“okulların işleyişi ve 1950 Enosis Plebisiti ile ilgili tüzüğü onaylaması bahanesiyle Kıbrıs sorununda ipi gererek gerginlik sahnesi kurmakla” suçladı.



TC Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklama ile kuzeyin, Rum meclisinin ilgili kararı onayladığı geçen cumadan beri gösterdiği tepkilerin “Ankara’nın sevk ve idaresiyle olduğunu doğruladığını” iddia eden gazete, ilgili açıklamayla Kıbrıs sorunuyla ilgili mesaj da verdiğini yazdı, şöyle devam etti:



“Türk Dışişleri Bakanlığı 1974 istilasını ve sahte devleti savundu. Çok sert bir üslup kullanarak, ‘Türk askerinin Barış Harekâtı Enosis yanılgısını doğuran zihniyetin neden olduğu insani trajediye son vermeyi hedefliyordu. Bu ve diğer benzer vakalar, Kıbrıslı Türkleri Ada’nın ortak sahipleri kabul etmeyi reddeden bu temel zihniyet değişmedikçe Kıbrıs sorununun çözüm çabalarından sonuç çıkmasının zor olduğunu açıkça beyan ediyor’ iddiasında bulundu.”

TC Dışişleri Bakanlığı’nın dünkü açıklamasını iç sayfasında “Ankara’dan Sert Dil” başlığıyla okurlarına geniş ölçekte aktaran gazete, Anastasiaidis’in bugün görüşeceği Eide ile Rum meclisinin Enosis plebisiti kararından kaynaklanan meseleyi görüşmek niyetinde olmadığına vurgu yaptı.



Alithia haberi manşetten “Eide İtfaiyeci!.. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı İki Liderle Temaslarında Enosis Plebisiti’yle İlgili Bombayı Etkisiz Hale Getirmeye Çalışacak” başlığıyla aktardı.



