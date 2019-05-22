HP'li meclis üyesi: Karar ilkelere ters

Halkın Partisinde dün akşam UBP ile koalisyona “evet” kararı çıkmasının ardından Girne’den Parti Meclisi Üyesi Melih Özhakkı partideki görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Özhakkı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ben halkın Partisine katılırken katılma sebeplerimin neler olduğunu defalarca dile getirdim..

Ne dedim?.. şeffaf.. sorgulayıcı.. yanlışın karşısında.. yasa dışılıklara izin vermeyen.. yolsuzluklarla sonuna kadar mücadele eden bir parti olduğuna inandığım ve içerisindeki insanların geçmişinin tertemiz olup kimseye gebe olmadığına inandığım için..

Gelinen noktada geçmiş 4 lü koalisyona hiç girilmemesinin ve son bir kaç aydır da bitmesi gerektiğini defalarca partim içerisinde dile getirdim.. ve sonuç olarak geç de olsa hükümetten çekilmeye ben de onay verdim hiç tereddütsüz.. ancak bunun UBP gibi ülkenin sistemsiz ve çarpık düzeninin baş mimarı bir parti ile kesinlikle bir koalisyona onay vermeyeceğimi de parti içerisinde herkese söyledim.. Hp diğer düzen partilerinden kopan sistemin bu partilerin mentalite ve misyonları ile düzelemeyeceğini savunan ve inanan arkadaşlardan oluşmuş bir partidir.. ve bu siyasi parti başından beridir geçmiş düzen partilerinin yanlışlıklarını eleştiren ve tespit edilen yolsuzluklarının yargıya intikal etmesi için elinden geleni yapmış ve hala daha yapmakta olan bir siyasi oluşumdur..

Ancak.. Halkın Partisi kuruluş amaçlarına, İLKELERİNE, hedeflerine kesinlikle ters düşen bir karar alarak, ülkenin bu günleri görüp dibe çökmesinde büyük oranda mesuliyet taşıyan ve sistemsizlik sistemdir in mimarı olan Ubp ile çoğunluk oyları ile bir koalisyona girme kararı almıştır bu gece..

Bu siyasettir her şey olabilir ancak, ben kesinlikle zerre kadar inanıp güvenmediğimden dolayı böyle bir ortaklığın içerisinde görev almama kararı aldım.. Partideki tüm görevlerimden çekilmeye karar verdim.. bu benim oluşturulacak hükümet protokolüne karşı tarafın yıllardır uymadığı gibi yine uymayacağına olan inancımdan dolayıdır.. ve şahsi tercihimdir.. kimseyi eleştirmiyorum herkesin kararınada saygım sonsuzdur.. sadece doğru olmadığına inandığım için böyle bir oluşumda faal olarak olmamayı tercih ediyorum..

Ama Halkın Partisini bu günlerde ve bu kadar kritik ve hassas kararları almasını bir şekilde sağlayan yüzde 17 lik kesim biraz daha cesaretli davranıp bu partiyi çok daha güçlü bir şekilde iktidara getirseydi her şey bugün başka olurdu diye düşünüyorum..

Partime gelince; Sn başkanımız Kudret bey değeri ölçülemeyecek eşsiz bir insandır.. bakanlarımız millet vekillerimiz keza hepsi birbirinden değerli bireylerdir.. partiye gönül veren her birey gerçekten değerli ve inanarak katılmış arkadaşlardır ve hiç kimsenin zerre kadar art niyet taşımadığına adım gibi eminim.. inansaydım çok uzun zaman önce giderdim.. herkes iyi niyetli bir şekilde çaba sarf etti bu güne dek..

Her zaman arkalarında olacağım ve doğru işlere destek vereceğim..

Hiç hayırlı olacağına inanmasam bile yeni hükümetin memlekete hayırlı uğurlu olmasını diler başarılar dilerim..

Inşallah UBP düşüncelerimin tam tersine icraatlara destek verip önceki dönemlerde yaptıkları gibi yandaşa onucuk bunucuk ona iş verme buna ihale verme işlerini bırakıp tam bir istişare içerisinde halk için bir şeyler yapmaya soyunur ve beni yanıltır da bende aldığım bu karardan dolayı utanırım.. ama hiç sanmıyorum”

Öte yandan, HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Özhakkı’nın iletisine cevap yazarak şunları belirtti:

“kararına tabii ki saygı duyuyoruz, herkesin kendine göre farklı sebeplerle farklı analizleri olabilir zaman neyin ne olduğunu elbet hepimize gösterecektir. Ama bildiğim bir şey var bu partinin hem olumlu hem de olumsuz oy veren yönetimde yer alan isimleri ülkeyi düşünerek bu duruşu ortaya koydular. Biz seni seviyoruz”