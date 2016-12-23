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HORTUM korkuttu!

HORTUM korkuttu!

Girne Limanı’nda dün yaşanan fırtınadan sonra bugün de ‘hortum’ korkuttu.

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Girne Limanı’nda dün yaşanan fırtınadan sonra bugün de ‘hortum’ korkuttu. Limanın hemen açığında görülen hortum, özellikle aşırı yağmur ve fırtınadan olumsuz etkilenen yatçıları endişelendirdi.

Girne Limanı açığında görülen hortumun kıyıya çok fazla yaklaşmadan dağılması yüreklere su serpti.

Fotoğraflar: Faik Gencer/Sosyal Medya

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