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Hızlı testlerde 'pozitif' şüphesi

Hızlı testlerde 'pozitif' şüphesi

Dünyayı sarsan küresel salgın coronavirüs (Covid-19) için "hızlı test" yöntemi ülkemizde de devreye girdi, ilk sonuçlar, belirli sayıda "pozitif covid-19" şüphesi ortaya çıkardı.

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Dünyayı sarsan küresel salgın coronavirüs (Covid-19) için "hızlı test" yöntemi ülkemizde de devreye girdi, ilk sonuçlar, belirli sayıda "pozitif covid-19" şüphesi ortaya çıkardı.

Ancak, bu sonuçlarda "hata payı" üzerinde durulduğu ve testlerin, yeniden kontrol edileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilk olarak karantina sürecindeki Alman turist kafilesinin de yer aldığı Salamis Bay Otel'de işçiler ve polise 'hızlı test' uyguladığı bildirildi.

İlk hızlı testler sonucunda, 27 personel 7 poliste pozitif şüphesi ortaya çıktığı, ancak, henüz kesin sonuca ulaşılmadığı öğrenildi.

İlgili testler ileri kontrol için Lefkoşa'daki merkeze gönderildi.

YENİDÜZEN, bu yöndeki bilgiyi, Sağlık Bakanlığı kaynaklarından da teyit ederken, henüz, resmi ya da kesin sonuç ortaya çıkmadığını paylaştı.

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