CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle "Işığını al gel, aydınlatalım karanlıkları, sesini al gel, haykıralım haklarımızı, hiçbir kadın karanlıkta kalmasın" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Lefkoşa Lefkeliler Hanı'nda düzenlenen etkinliğe KAMU-SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs’ın güneyinden Pogo Yönetim Kurulu’ndan Chryso Polycarpou, Chrystalla Karolou, Margarita Georgıou ve bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Etkinlikte "Barış Kadınlarla Gelecek", "İklim Değişirse Şeklin Değişir", "Kadın Emek Özgürlük", "Ayrımcılığa Sıfır Tolerans", "Hiçbir Kadın Karanlıkta Kalmasın" yazılı dövizler tutuldu.

Etkinlikte, KAMU-SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, KTAMS Temsilcisi Ülfet Kral ve Kıbrıs’ın güneyinden Pogo Yönetim Kurulu sözcüsü de konuşma yaptı.

Erhürman: “Kadınlar birlik ve özgür olunca bu statüko yerinden oynayacak”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman yaptığı kısa konuşmada, birliğin ve kadın dayanışması, kadın gücünün önemine dikkat çekti.

Erhürman, “Aslında bu yolda yürürken kadınlar çok engelleri aştılar, çok mücadele verdiler ama önümüzde daha çok uzun yıllar var. Yıllardır uğraşıyoruz çözüm ve kalıcı barışa, sosyal ve ekonomik kalkınmamızı, hak ettiğimiz kamu hizmetlerine ulaşamıyoruz, yıllardır uğraşıyoruz hala varlığımız ve kimliğimizi geleceğe taşıma endişemizden arınamadık. Ama ben inanıyorum ki dünya yerinden oynar kadınlar birlik olsa, özgür olsa. Kadınlar birlik ve özgür olunca bu statüko yerinden oynayacak. O yüzden iyi ki birliktesiniz… İyi ki birlikteyiz. ” dedi.

İncirli: “Tüm engelleri tek tek omuz vererek kaldıracağız”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli de yaptığı konuşmada, 8 Mart’ın tarihine, geçmişte yaşanan olaylara ve kazanılan haklı mücadelelere değinerek, bu yüzden sokakta odlularını ifade etti.

Eşitlik mücadelesinde destek veren herkese teşekkür eden İncirli, eşitlik ve özgürlük için yapılan ve yapılacak olan projelere değindi.

İncirli, konuşmasında özetle: “Sivil toplum örgütleriyle yaptığımız her mücadeleyi kazandık. Birlikte yürürsek ancak o zaman haklarımızı kazanabiliriz.

Bu güne kadar kazandıklarımız var ama hedeflerimize ulaşmadık. Biz CTP’li kadın örgütleri diğer örgütlerle çok güzel işlere imza attık. Örneğin kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı olan sözleşmeyi ülkemizin imzalanması, mecliste onaylanması ve devamında bu sözleşmenin gereği olan mücadelede herkesin emeği var.

Ardından kadına yönelik her türlü şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi konusunda İstanbul sözleşmesinin imzalanması için çok büyük mücadele sürdüren insanlar var, onlar da aramızda. Daha yürüyecek yolumuz var, biz insan hakları sözleşmesi beyannamesine bağlıyız, kadına yönelik her türlü ayrımcılığa olan her türlü şiddete karşıyız.

Tüm bu sözleşmelerin gerçek hayata yansıması için sokaktayız, kadın dayanışmasını sağlamak için buradayız. Tüm engelleri tek tek omuz vererek kaldıracağız, birlik mücadele dayanışma içinde olup bu engelleri aşacağız.”

Kral: “Her alanda yer aldığı eşit bir düzen kuruluncaya kadar mücadelemiz devam edecektir”

KTAMS Temsilcisi Ülfet Kral, 8 Mart'ın dünyanın her yerinde kadının anıldığı ve sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün olduğunu söyledi.

Kral, konuşmasında 8 Mart 1857'de New York'ta 129 kadın işçinin yanarak hayatını kaybettiği greve değinerek, bu tarihin bu nedenle kadınlar günü olduğunu söyledi. Dünyada farklı düzeyde olsa da kadınların emeğinin sömürüldüğünü, aile içinde, kamusal alanda, çalışma hayatında ayrımcılığa uğradığına dikkat çeken Kral, özellikle az gelişmiş ülkelerde kadınların büyük acılar yaşadığını kaydetti. Kral, "Demokrasi, barış ve eşitliği ilke edinmiş bir sendika olarak dünyada ve ülkemizde kadınların eşit bireyler olarak, her alanda yer aldığı eşit bir düzen kuruluncaya kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Özdemirağ: “Şiddeti ve tacizi önlemek için işbirliği şart”

KAMU-SEN Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, birçok alanda olan yasa çalışmaları ve bunların yasallaşması için mücadele verdiklerini dile getirerek, şiddet ve tacizin birçok alanda olumsuz etkileri olduğunu belirterek, şiddeti ve tacizi önlemek için işbirliği çağrısında bulundu.

“Birleşik Kıbrıs için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Kıbrıs’ın güneyinden POGO Yönetim Kurulu sözcüsü de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Davetiniz için çok teşekkürler, her zaman sizinle olmaktan mutluyuz. Aslında biz, Ledra caddesinden gelmek istiyorduk ama diğer taraftan gelmek zorunda kaldık. Biz bu tavrı asla kabul etmiyoruz. Keyfi ve inisiyatif ile kapatılan bu barikat kararını kabul etmiyoruz, sonuna kadar karşısındayız.

Biz size söz veriyoruz, ortak mücadeleyi sürdüreceğiz, barikatların açılması, 1 Kıbrıs ve barış içinde yaşam için birlikte verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimize söz veriyoruz.

Altını çizmek isterim ki sizinle ortak mücadeleyi, birleşik Kıbrıs için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Lokmacı barikatına Mor Çelenk

Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapatılmasını protesto etmek amacıyla CTP Kadın Örgütü ve POGO Temsilcisi Chryso Polycarpou, Rum hükümetinin barikata koyduğu demirlere mor çelenk bıraktı. Üzerinde 3 dilde “Barış” yazan çelengin bırakılması esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Alkış ve sloganlarla Lokmacı Sınır Kapısı’na yürüyen kadınlar barış isteklerini hem bir kez daha dile getirdi, hem de Rum hükümetinin sınır kapılarını kapatma kararını protesto etti. Rum polisi, barikata çelenk bırakmaya giden kadınların Dünya Emekçi Kadınları Günü’nü kutladı.