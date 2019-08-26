“Herkes giderse kim kalacak?”

Dila ŞİMŞEK

20 yaşındaki Sis Asilsoy, yurtdışında Fransızca ve İspanyolca eğitimi alıyor. Yurtdışı ile ülkedeki eğitim arasında kıyaslamalar yapıyor, dil ve öğrenim gibi konularda görüşlerini belirtiyor.

Kıbrıs’taki üniversitelerin ‘maddiyata bağlı’ olduğunu söyleyen Asilsoy, gerçekten eğitime önem verilen bir sistemle birçok gencin burada kalabileceğini dile getiriyor.

“En yakın arkadaşımın annesi Fransızca öğretmeni olduğu için bize öğrenmemiz için teşvikte bulundu”

İngiltere’de, Fransızca ve modern diller eğitimi alan Asilsoy, “İlkokul üçüncü sınıftan beri Fransızca eğitimi alıyorum. Kendimi bundan başka bir meslekle düşünemiyorum. Çocukken en yakın arkadaşımın annesi Fransızca öğretmeni olduğu için bize öğrenmemiz için teşvikte bulundu. Ben üniversiteye gidene kadar hep ders aldım, gereken tüm sınavlara girdim. Çok ilgimi çeken bir dil olduğunu fark ettim, sonrasında da dil öğrenmeye karşı bir isteğim olduğunu anladım” diyor.

“Birçok arkadaşım da zaten İngiltere’de okuduğu için ben de orayı seçtim”

Bölümünü bitirdikten sonra Kıbrıs’ta Fransızca öğretmeni olmayı istediğini belirten Asilsoy, “Akademisyen olmayı hedefliyorum. Aslında Fransa’da okumak istiyordum, ancak orada eğitim almam için anadil seviyesinde Fransızca bilip, edebiyat okumam gerekecekti. Birçok arkadaşım da zaten İngiltere’de okuduğu için ben de orayı seçtim” diyor.

“Anadil seviyesinde beni geliştirebileceğine inandığım bir eğitim alacağımı düşünmediğim için gitmek istiyordum”

En baştan beri hedefinin yurtdışında okumak olduğunu anlatan Asilsoy, “Kendi kendime bir şeyleri yapmayı öğrenebilmek, özgür olmak adına bunu istedim. Bunun yanı sıra, ülkemizde Fransızcaya dair bir bölüm de yok. Anadil seviyesinde beni geliştirebileceğine inandığım bir eğitim alacağımı düşünmediğim için gitmek istiyordum” şeklinde konuşuyor.

“Kıbrıs’a döneceğim, ancak birkaç sene sonra”

Kıbrıs’tan başka bir yerde temelli yaşamak istemediğini, ancak Kıbrıs’a erken zamanda dönmeyi de planlamadığını kaydeden Asilsoy, “Bir süre tecrübe kazanmak istiyorum. Bölümüm, bir sene mecburi olarak Fransa’da eğitim almam sonrasında üniversiteye devam ederek mezun olmamı gerektiriyor. Ama ben yine de birkaç sene orada kalmayı hedefliyorum” diye devam ediyor.

“Buradaki üniversitelerin para üzerine kurulu olduğuna inanıyorum”

Asilsoy, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ülkemi seviyorum ve burada da bir şeyler başarabilmek istiyorum. Adaya dönerek buradaki sorunlarla ilgili de eylemlerde bulunmayı düşünüyorum. Herkes giderse kim kalacak? Ancak kıyaslamam gerekirse, buradaki üniversitelerin para üzerine kurulu olduğuna inanıyorum. İngiltere’de, bütünleme sınavına katılım hakkını bile derslere katılım ve başarı durumun, ödevlerin gibi birçok şeye bakarak veriyor. Çünkü eğitime önem veriyorlar. Eğer aynı kalitede eğitimi burada alabileceğimi bilsem, burada okuyabilirdim…”