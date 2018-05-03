'Hayvancı' eylemde

Güzelyurt bölgesindeki hayvan üreticileri, “girdi maliyetlerinin yüksek olması, ürünlerinin ucuz alınıp pahalı satılmasına” tepki göstermek için şu sıralar Güzelyurt’ta eylem yapıyor.

Saat 10.00 sıralarında, Güzelyurt-Bostancı yeni trafik ışıklarında toplanan yaklaşık 100 traktör ve tarım araçlarından oluşan konvoy, Güzelyurt merkezine doğru harekete geçtiler.

“Hayvancı bu ülkenin dilencisi mi” gibi pankartların da açıldığı eylemle ilgili, Güzelyurt Terminalinde açıklama yapılacak.