Hayvan hırsızlarının soruşturması tamamlandı  

Hamitköy’de kuzu ve koyun çalan İ.Ş., ve M.K., tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı.

Polis, 9 Şubat tarihinde, Lefkoşa Hamitköy' de aynı yerde sakin Elif Hacet Uçar’a ait mandıra içerisinde bulunan 3 adet kuzu ve 1 adet koyunu zanlıların sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların yapılan soruşturma sonucu tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, hayvanlardan üçünü Güzelyurt’da bir şahsa 400 Euro’ya satıp, parayı gece kulübü ve kumarhanede harcadıklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlıların hayvanlardan biri araca yüklerken kaçırdıklarını ve aramalara rağmen bulunmadığını söyledi.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı İ.Ş.’nin ilerde davalarında hazır olabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını, ön izin süresi dolan zanlı M.K.’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı M.K:’nin 21 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, İ.Ş.’nin davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (