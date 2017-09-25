Hayatımız ‘festival’ !

Fehime ALASYA

Ülkemizde festival, panayır ya da ‘Eko Gün’ ismi altında, onlarca etkinlik yapılıyor. Kültür Dairesi bünyesinde tarih ve içerik olarak listelenen 51 festival var. Ocak ayından ekim ayına dek yıl içerisinde yapılan festivallerin birçoğu yöresel tatlar üzerine, “Yeme, içme, gezme, eğlence” temeline kurulmuş etkinlikler…





Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen festivaller, Kültür Dairesi bünyesinde listelenerek kayıt altına alındı. Bu liste içerisinde 51 festival olduğu görüldü. Ocak ayından Ekim ayına dek on aylık bir zaman dilimine yayılan festivallerin çoğu yöresel tatlar üzerine kuruluyor.

Adanın kuzeyinde yıl içerisinde birçok bölgede düzenlenen sanatsal veya kültürel festivaller, hem yurttaşlar için bir değişiklik hem de bölge halkı için küçük bir katkı oluyor.

Önceleri ‘Panayır’ olarak bilinen ancak zamanla “Festival” olarak anılan eğlenceler gün be gün artıyor.

Gıda ürünlerinin yanı sıra, el işi, spor, sanat ve doğa içerikli düzenlenen festival, panayır ve etkinliklerle, yılda en az 51 festival yaşanıyor.

Etkinlik tarihleri, takriben her yıl hemen hemen aynı aylar içerisinde yapılsa da hava durumu veya hasat dönemine göre de tam tarihler değişebiliyor.

Özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında hemen hemen her hafta bir etkinlik olmasının yanında bir haftada iki etkinliğin bile yapıldığı görüldü.

Etkinlik tarihlerinin çakışmaması amacıyla ortaya çıkarılan festival listesi ile bu durumun önüne geçmek amaçlanıyor.





“Sanatsal” etkinlikler listede yok (!)

Bellapais Müzik Festivali, Kıbrıs Tiyatro festivali gibi sanatsal festivallerin bu listede yer almadığı görülürken, çalışma amacının, köylerde yapılan festival ve etkinlikleri kayıt altına alma olduğu görüldü.

Etkinlik listesine gelenekselleşen yöresel festivaller girdi.

Küçük büfeler ve restoranlar lokma, samsı ve birçok kebap çeşidiyle geleneksel Kuzey Kıbrıs mutfağından örnekler sunan festivaller, eğlence programı konserler, moda şovları ve güzellik yarışmaları gibi aktiviteler içermektedir. Tüm bunların yanında kimi zaman lunaparklar ve türlü şans oyunları da festivalleri renklendiriyor.

Lapta ve Lefke bölgeleri ‘festival’ zengini

Toplamda 51 festivalin bulunduğu listede, sekiz etkinlik ile en çok da Lapta bölgesinde festival düzenlendiği gözlemlendi.

Lapta Belediyesi’nin destek verdiği etkinlikler arasında Hisarköy Orkide Festivali, Çamlıbel Mantar Eko Günü, Tepebaşı Medoş Lalesi Festivali, Akdeniz Ayrelli Festivali, Kormacit St.Aziz George Festivali, Lapta Turizm Festivali, Çamlıbel Domates Festivali ve Karşıyaka plaj etkinliği yer alıyor. Mart ayından eylül ayına kadar çeşitli ayla yayılan etkinlikler, kış aylarında rafa kalkıyor.

Lapta Belediyesi yanında Lefke Belediyesinin de yılda sekiz etkinliğe destek çıkıyor.

Bölgede düzenlenen etkinliklerin neredeyse tamamı Lefke Belediyesi tarafından düzenlenirken, etkinliklerin iki tanesi Bağlıköy ve Yeşilırmak Muhtarlığı ortaklığında yapılıyor.

Belediye ve muhtarlıklar öncü

Bahar şenliği, yürüyüş, kültür festivali gibi farklı isimler altında düzenlenen pek çok etkinliğe, bölgenin bağlı olduğu ilgili belediyeler veya muhtarlıklar öncülük etti.

Bir yıl içerisinde yapılan festival etkinliklerinin çoğu yöresel tatlar üzerine kuruldu.

Festivallere ismini veren el makarnası, ot, mantar, gafgarıt, portakal, ayrelli, hanıp, çakısdez, verigo, paluze, hurma, el makarnası, çilek, ceviz, gabbar, portakal, domates, pekmez, mantar ve enginar gibi Kıbrıs’a özgü tatlar yer alıyor.

El işi, spor, sanat ve doğa içerikli düzenlenen festivallerde, ipek kozası, yürüyüş, koşu, bisiklet, turizm, hasat, orkide, lale gibi festivaller de öne çıkıyor.

Festivallerin birçoğu belediye veya muhtarlıklar tarafından düzenlenirken, spor, kültür, sanat dernekleri ve bazı vakıflar tarafından da yürütüldüğü oluyor.

Festivaller kökleşti

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen önemli festivaller arasında olan ve Uluslararası Festivallerden biri olan Bellapais Müzik Festivali, Bellapais Manastırı’nda yapılıyor ve dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Her yıl Mayıs-Haziran ayında düzenlenen festivale yurt dışından tanınmış müzik sanatçıları senfoni orkestrası ve klarnet, korno, flüt ve benzeri müzik aletleri üzerinde ihtisaslaşmış sanatçılar davetli olarak katılıp konserler veriyor.

Tiyatro alanında köklü bir etkinlik olan Kıbrıs Tiyatro Festivali, Lefkoşa Halk Dansları Festivali gibi pek çok yerleşmiş ve beğeni ile takip edilen, dört gözle beklenen etkinlikler de gün be gün yayılıyor.

Yıllardır devam eden etkinlikler var

57’inci kez düzenlenen Mehmetcik Belediyesi Üzüm Festivali’nin yanı sıra, 40’ı aşkın sefer yapılan Lefke Şenlikleri, birçok festival ve etkinliğin uzun süreli olduğunu ve yıllardır sürdüğünü gözler önüne seriyor.

Ocak’tan Ekim’e…

Ocak ayının son haftalarında başlayan Gürpınar Mantar Festivali ile açılışı yapan etkinlikler, kasım ayında en son düzenlenen Lefke Hurma Festivali ile son buluyor.

Özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında hemen hemen her hafta bir etkinlik olmasının yanında bir haftada iki etkinliğin bile yapıldığı görüldü. Kültür Dairesi verilerine göre, Mart ayında 6, Nisan ayında 9, Mayıs ayında 9, Haziran ayında 4, Temmuz ayında 4, Ağustos ayında 6, Eylül ayında 5, Ekim ayında 6 etkinliğin olduğu görülüyor.