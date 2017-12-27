HAYAT ve DENGESİ

Uzm. Psk. Zahide Denk Aliusta

Uzm.psk.zahidedenkaliusta@hotmail.com

Bu yazımda, pozitif psikoterapi ekolünden esinlenerek, farklı alanlara harcadığımız enerjinin ve zamanın, hayatımızın dengesini nasıl etkilediğini sizlere anlatmak istiyorum.

Hiç şüphesiz hayatımızın içinde birden fazla alanlarda rol alıp, bu alanlar için zaman ve enerji harcıyoruz. Bu durumu terazinin 4 farklı ucu olarak hayal edecek olursak, bir veya iki alanın diğerlerinden çok daha ağır olmasının, hayatımızın dengesini değiştirdiğini düşünebiliriz.

Peki bu alanlardan kastettiğimiz şey aslında nedir? İlkinin; kendimiz ve bedenimiz için harcadığımız zaman ve enerji olduğunu varsayarsak şöyle açıklayabiliriz; kişisel bakımımız, sağlığımız, beslenmemiz, yaptığımız spor gibi faaliyetlerimizi içeren bir alandır. Bir diğer alanı ise; çalışan kişinin işi, öğrencinin dersleri, çalışmayan birinin ev işleri ile ilgili başarısı için harcadığı enerji ve zaman olarak değerlendirebiliriz. Üçüncü alanı, sosyal anlamda kurduğumuz ilişkiler ve bu anlamda harcadığımız zaman olarak değerlendirebiliriz örneğin; aile ve akrabalarımızla geçirdiğimiz zaman, arkadaşlarımızla veya katıldığımız sosyal ortamdaki kişiler arası etkileşimimiz için harcadığımız zaman olarak açıklayabiliriz. Son alanımız ise, düşüncelerimiz için harcadığımız zaman olarak ele alırsak bunu şöyle örneklendirebiliriz; hayattaki amacımızı, varoluş sebebimizi, hayatın anlamını düşünmek, geleceğe dair planlarımızı yapmak ve gözden geçirmek, dini inancımız hakkında düşünmek, kitap okumak, film izlemek için harcadığımız zaman ve enerji olarak açıklayabiliriz.

Bu durumda alanların dengede olması veya olmaması ne demek ve hayatımızı nasıl etkiliyor, bir de buna değinelim; Örneğin; iş hayatına çok fazla zaman harcayan biri, sosyal ilişkiler alanına daha az zaman harcamak durumunda kalacağı için, belki de ailesi ile bu anlamda sorun yaşayacaktır. İş başarısı alanına, çok fazla harcadığı enerji ve zaman nedeni ile aile ve arkadaşlarına, kendine veya düşünce alanına harcayacak zamanı çok azalacağı için hayatının dengesi olumsuz etkilenecektir. Bu örneği okul ve ders çalışma anlamında, başarı için çok fazla zaman harcayıp diğer alanlara harcayacak zamanı kalmayan bir öğrenci için de verebiliriz. Tam tersi, ders başarısı alanına daha az zaman harcayan bir öğrencinin dengesini olumsuz etkileyecek kadar sosyal ilişkilere ve düşünce alanına zaman harcadığını varsayarsak, başarı için ayıracağı zamandan çalarak, başarısız olacaktır. Başka bir kişi ise, zamanının ve enerjisinin çoğunu spor yapmaya, beslenmeye ve sağlığına, diğer alanlara çok az zaman kalacak kadar harcarsa, yine hayatının dengesi olumsuz yönde etkilenecektir.

Son olarak, daha dengeli bir hayat yaşamak için, birbirinden farklı alanlara harcadığımız zamanın, birbirlerine eşit veya en azından eşite yakın olmasını sağlayabilirsek dengeli ve sonucunda belki de daha mutlu bir hayat yaşamış oluruz. Bu açıdan bakarken, tabii ki gerçekçi bir yaklaşımda bulunmamız en doğrusu olacaktır. Örneğin; çalışma hayatı olan ve işi gereği günde 8-9 saat çalışan birinin, zamanının çoğunu işte geçirmek zorunda olduğu bir gerçektir, o zaman geriye kalan zamanlarını nasıl değerlendirdiği önemlidir.

Dengeli ve mutlu bir hayat dileği ile…