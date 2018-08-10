"Hayallerinin peşinde koşuyorlar"

Başbakanlık ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (İTÜSEM) 50 öğrenciye yönelik başlattığı Eğitim Programı devam ediyor. İTÜSEM’de 2 Temmuz’dan beri gerçekleştirilen eğitim programını yerinde ziyaret eden Başbakan Erhürman Kış mevsiminde de eğitim programının devam edilebileceğinin sinyalini verdi.

Salih ARICI

Başbakanlık ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (İTÜ-SEM) iş birliği ile düzenlenen eğitim programını dün Başbakan Tufan Erhürman yerinde ziyaret ederek gözlemlerde bulundu. Öğrencilerin Down Sendromu hakkındaki sunumunu dinleyen Erhürman “Öğrencilerimiz arasında 37 saniyede 645 kelime okuma hızına erişen arkadaşlarımız oldu. Bunlar oldukça etkileyici” diye vurguladı.

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezinde öğrenciler ile buluşan Erhürman “Gerekli görüşmeleri yapıp, Kış mevsiminde de bu eğitim programını nasıl devam ettiririz bunun planlamasını yapacağız” dedi.

2 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar sürecek olan eğitim programında haftanın 5 günü 09.00 – 13.00 saatleri arasında 50 öğrenciye Drama, Bilgisayar, Kıbrıs Tarihi, Müzik ve yabancı dil dersleri veriliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan İTÜSEM Müdürü Mehmet Ülkü Kurukafa, Başbakan'ın desteği ile surlar içindeki çocuklara, eğitim fırsatı tanımak için Temmuz ve Ağustos ayı boyunca, İngilizce, Bilgisayar, Hızlı Okuma gibi konularda 2 ay boyunca eğitim vererek, onlara bu alanlarda ilerleme sağlamayı ve donanım kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ülkü Kurukafa “Şu anda programa başlayalı bir ayı geçmiş olmasına rağmen, program beklediğimizin çok üstünde bir başarıya ulaştı” diye konuştu.

Öğrenciler ne dedi?

Cihan Ürek: “Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesi’nde okuyorum. Bu programa katılmaktaki amacım gelişimimi daha fazla artırabilmek. Sedat Simavi bir meslek lisesi olduğu için bazı ders eksiklikleri oluyor, bu program sayesinde o ders açığımı kapatabildim. Şu an bulunduğum ortamın bana kazandırdığı özgüvenle hedefim olan elektrik mühendisliğine daha iyi bağlanabildim” diye konuştu

Dildar Yıldırım: “Bu Eğitim programı sayesinde İngilizcemi geliştirip, hızlı okumamı kolaylaştırdı. Bu program sayesinde yeni arkadaşlıklar edindim. Hedefim ise eczacılık ve bu programın ’da üniversite sınavı için bana katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi

Baran Ora: “Buraya gelmemin sebeplerinden birisi İngilizcemi daha da geliştirmek istiyorum. Burada aldığım eğitimin ileriki yıllarda da bana olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu eğitim programının gelecekte hayalini kurduğum uçak mühendisi olmam konusunda büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum” diye söyledi

İbrahim Kaya: “Burada bir bilgi var buraya ben bir şeyler öğrenmeye geldim. Çünkü burada bilgi şansı öğrenme fırsatı var. Bilgisayar öğretmeni olmak istiyorum. Geleceğime yönelik oldukça büyük katkısı olacağını düşünüyorum bu programın özellikle hızlı okuma kursu bana çok şey kattı. Ben üniversiteyi İngilizce okumak istiyorum, buradaki İngilizce eğitimde bu konuda bana çok yardımcı olacak” dedi