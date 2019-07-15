“Havai fişeklerin yasaklanması için ne gerekirse yapacağım”

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, doğaya, özellikle de kuşlara ciddi zarar veren havai fişeklerin yasaklanması için, ‘yasa önerisi’ dahil gerekeni yapacağını duyurdu.

Derya’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Uzun süredir aklımdaydı, artık yapmanın zamanı geldi. Doğaya ( en çok da kuşlara) ciddi zarar veren havai fişeklerin yasaklanması için yasa önerisi vb ne gerekirse yapacağım !"

Doğuş Derya, Avustralya’da gökyüzünden çığlık atan, gözleri ve gagaları kanayan yaklaşık 60 kuşun düştüğüne ilişkin haberi de paylaşmıştı. Haberde hayvanların havai fişeklerin gürültüsünden korkarak öldüğü veya yere çakıldığı düşünüldüğü ifade ediliyor...