Hastanede 5 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da babasını bıçakla yaraladığı şüphesiyle yargılanan ve cezai ehliyeti olup olmadığı araştırılan zanlı R.K. aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı bu bağlamda 5 gün daha tutuklu kalacak.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı zanlının “Ağır Yaralama, Ciddi Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ocak 2019 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılay bölgesindeki ikametgahında elinde bulundurduğu bıçak ile ikametgahın banyosu içerisinde duş almakta olan babası K.K.’yi ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı müşteki R.K.’nin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yapılan tetkiklerde cezayi ehliyeti olup olmadığının tespit edilemediğini belirterek, YDÜ Hastanesi’nde Nöroloji Servisi’nde muayeneden geçirileceğini belirtti. Taşlı, zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenebilmesi için 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının cezai ehliyeti olup olmadığının araştırılması için 5 gün süre ile hastanede tutuklu kalmasına emir verdi.