Harçlar zamlandı

Yeni yıl yine ‘HARÇ ZAMMI’ ile geldi, devlete ödenen harçlar, her yıl olduğu gibi zamlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla zamlı vergiler 1 Ocak’tan itibaren yürüklüğe girdi.

Ehliyet, seyrüsefer, bilgi edinme yasası, kimlik kartı harçları, pul parası gibi birçok alanda harçlar yükseldi…

Buna göre; Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.39,

Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.68,

Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil),

Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 2,35 TL oldu.

Yurttaşlığa kabul ve İkamet harçları da arttı

Yurttaşlık, Pasaport, Vizeler ve Benzeri Meseleler yasası altında yer alan yurttaşlığa kabul harcı 2013’te 1,014 TL iken bu rakam 2019’da 1,115 TL’ye çıkarıldı.

İkamet harcı ise 754 TL’den 829 TL’ye yükseldi.

Bilgiye erişim de zamlandı

Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında ise Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü ile bu harçlar A4 fotokopi renkli her sayfa için 1,40 TL’den, 1,50 TL’ye çıkarıldı.

Silah Ruhsatlarındaki değişiklik

Ateşli Silahlar Yasası’na göre ise kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf etme izni verilen kişi, tasarruf ruhsatı için, 960 TL harç öderken, yapılan zam ile bu yıl bin 55 TL ödeyecek. Zamlarla Ateşli Silah Ruhsatı için 360 TL yerine 395 TL, Her Kayıt Belgesi için ise 244 TL yerine 268 TL ödeyecek.

Ehliyet Harçlarına da zam



1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren harç zamları arasında en çok dikkati çekenlerden biri de ehliyet harçları…

Ehliyet harçlarında yüzde 10 civarındaki artış böyle yansıdı:

2019 2020

1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler): 240 TL 259,90 TL

2 Yıllık: 350 TL 384,80 TL

3 yıllık: 470 TL 514,70 TL

5 yıllık: 720 TL 789,50 TL

10 yıllık: 1,195 TL 1,314 TL

Öğrenci Ehliyeti: 350 TL 385 TL

Öğrenci Ehliyeti Teorik Sınav Harcı: 350 TL 385 TL

Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı: 485 TL 530 TL





Kimliğinize iyi bakın…

Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı çıkaracak olanlar 143 TL ödeyecek. Yeni düzenlemeye göre, 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerde 143 TL, 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden 143 TL alınacak.

Olağan nedenlerle değiştirmede ödenecek tutar 143 TL olurken, kötü kullanım nedeniyle ilk değişiklik 143 TL, ikinci değişiklik 228 TL, üçüncü değişiklik ise 400 TL oldu. Kayıp kimlik yenileme harçları da zamlandı.

Yeni düzenlemeye göre, ilk değişiklik: 266 TL’den 190 TL, ikinci değişiklik: 364 TL’den 400 TL’ye, üçüncü değişiklik: 500 TL’den 550 TL’ye, dördüncü ve sonrakiler: 630 TL’den 690 TL’ye çıkarıldı.



Doğum ve ölüm kayıtlarında da değişiklik

Evlenmek için yapılan müracaatlarda harçlar 383 TL’den 440 TL’ye yükseldi. Doğum veya ölüm kaydı ise 130 TL’den 143 TL’ye çıkarıldı.

Tapu ve Kadastrodaki zamlar

Tapu ve Kadastro Dairesi Tarafından Taşınmaz Mallar ve Puanlarla İlgili Olarak Yapılacak İşlemlerde Uygulanacak Harç ve Ücretlerinde de değişiklikler şöyle: Her Dilekçe için kabul harcı 41 TL’den 45 TL’ye, Dilekçedeki her parsel için 9 TL’den 10 TL’ye, Yerel araştırma istemeyen ve kayıt gerektiren dilekçeler için 19,50 TL’den 21,50 TL’ye, Sınır ihtilaflarının karara bağlanmasında ihtilafla ilgili her parsel için 89 TL’den 98 TL’ye, Sınır gösterme işleminde konacak her işaret için 31 TL’den 34 TL’ye yükseldi.