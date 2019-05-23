Hamitköy Camii'nde yangın

Hamitköy Camii’nin kütüphane kısmında bugün öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, açık unutulan elektrikli çaydanlığın aşırı ısınması ve etrafındaki eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, kitaplık ve içerisindeki kitaplar, bir dolap, bir buzdolabı, bir set koltuk, mikro dalga fırın, semaver ve asma tavan yanarak zarar gördü.