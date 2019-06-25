‘Halk Plajı’ değil lağım

Dila ŞİMŞEK

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı deniz suyu analizlerinde Alagadi Halk Plajı’nda tespit edilen 1100 kolibasili üzerine, ilgili kişiler konuştu, uzmanlar deniz suyuna karışan bakteriye işaret ederek ‘arıtma sistemlerinin yetersizliğine’ vurgu yaptı.

Alagadi’deki su kirliliği hakkında Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, denize hiçbir atık yapmadıklarını kaydetti, “Elektrik santrali ve gemilerin atığının buna sebep olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve Mikrobiyoloji Uzmanı Sedef Kutlu, karadan denize olan arıtma sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekti, bu kirli suyun insanlarda bağırsak hastalıklarına yol açtığını ifade etti. Uzmanlar, ilgili belediyenin ve Bakanlığın işbirliği ile denetim yapması ve arıtma sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin en eski derneklerinden, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Kurucu Başkanı Kutlay Keço, “Alagadi Plajı, kaplumbağaların üreme ve yaşama habitatıdır. Bunun korunması için derneğimiz yıllardır çalışıyor. Arkadaşlarımızın ve hassasiyetle çalışan uzmanlarımızın yaptığı çalışmalarda kirlilik tespit etmemiştik. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın nasıl bir çalışma yaptığını ve kirlilik derecesini bilemiyorum. Dileğimiz zarar almadan bunun önüne geçilmesidir” şeklinde açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı, yapılan deniz suyu analizleri sonucunda Alagadi Halk Plajı ile Vuni Place Hotel Plajı’nda ‘kirlilik’ tespit etmişti. Her iki plajdan da ikinci kez örnek alındı. Sonuçların ise bugün çıkması bekleniyor.

Analizlerde; Avrupa Birliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi Direktifi kapsamında kıyı suları ve geçiş suları için belirlenen mikrobiyoloji kriterler dikkate alınmıştı. Buna göre; 250 ile 500 arasında olması gereken değer; Alagadi Halk Plajı için 1100 olarak tespit edildi.

Ne dediler? / Ne dediler?

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan: “Kirlilik konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok”

“Alagadi Plajı çevresinde çok fazla konut veya büyük işletmeler yoktur. Elektrik santraline yakınlığı ve sahilden sıklıkla gemilerin geçmesi, bu kirliliğe neden olmuş olabilir. Alagadi kaplumbağa üreme alanıdır ve halka tamamen ücretsiz olması ile çok talep gören bir plajdır. Ancak kirlilik konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur.”

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten: “Girne’de, nüfus ile alt yapı örtüşmüyor”

“Daha önceki yıllarda da Sağlık Bakanlığı analiz yapmış, Girne sahilindeki birçok plajda, farklı dönemlerde, kirlilikler çıkmıştı. Artık, plajdan ziyade sorununun Girne’de olduğunu fark etmeliyiz. Girne merkezde, 33 bin dense de, yaklaşık 100.000 civarı insan yaşıyor, görülüyor ve biliniyor. Ancak Girne’nin arıtma sistemleri ve kanalizasyonunun kapasitesi 10.000 kişiliktir. Birçok noktanın ne kadar sağlıklı arıtma yaptığı tartışılır. KKTC’nin en büyük yer altı su kaynağı Girne’dir. Ama bu kaynakların hepsi kirlidir ve mikrobiyolojik açıdan temiz değildir. Çok uzun yıllardır kirlenmeye de devam etmektedir. Burada, karadan denize sızıntı söz konusu ve sağlıklı arıtma yok. Bu kadar insanın atığı elbette kirlilik yaratır. Girne merkezin başta arıtma tesislerinin yenilenmesi ve kapasitenin arttırılması gerekir. Özellikle otellerin olduğu yerde, arıtmalarını nasıl yaptıkları hakkında denetim yapılmalı. Bu tür tahliller daha sık ve düzenli, farklı noktalarda yapılmalı, kamuoyuyla paylaşılmalı. Girne’de, nüfus ile alt yapı örtüşmüyor.”

Mikrobiyoloji Uzmanı Sedef Kutlu: “Kirli su bağırsak hastalıklarına neden olur”

“Alagadi’de tespit eden kirlilik, lağım suyu kaynaklıdır. Buradaki bakteriler, su yutma veya bir şekilde vücuda girme takdirinde bağırsak hastalıklarına neden olur. Tabii bu hastalıkların yanı sıra, bakterili suya sık sık maruz kalmak daha ciddi hastalıklara da yol açabilir. Girne’nin atık su sisteminin tam kapasiteyle çalışmadığı ve her gün artan yapılaşmanın olduğu gözle görülür bir gerçektir. Otellerden atılan sular arıtılıyor mu, ya da denize akan bir sızıntı mı var, bunların tespit edilmesi lazım. Belediye ve Çevre Dairesi’nin işbirliği ile, arıtma sistemleri ve denetimle ilgili adım atması gerekiyor. Buna bir etken de nüfusun artarken sitemin hala eski kalmasıdır. Alagadi, kaplumbağalar için çok önemli bir plajdır ve bu konuda, sorunun asıl kaynağının tespit edilmesi gerekir. Denetim şart. Atık suların arıtılmadan denize verilmemesi, denize bir boru ile girmesi gerekiyor”

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Kurucu Başkanı Kutlay Keço: “Dileğimiz, yapılacak çalışmalarla bundan bir an önce arınmaktır”

“Alagadi Halk Plajı, tamamen koruma altında olan bir bölgedir. Biz burada 1983’ten beri faaliyet gösteriyoruz. Ancak tam dernek olarak çalışmalarımıza 1991’de başladık. Kaplumbağaların kaç yavru çıkardığını ve onların güvenliğini inceleriz, yuvalarını ise işaretleriz. Derneğimizden arkadaşlarımızın ve hassasiyetle çalışan uzmanların yaptığı değerlerde deniz oldukça temiz çıkmıştı. Ancak Sağlık Bakanlığı nasıl bir çalışma yaptı, ne derece kirlilik var henüz bilmiyorum. Ancak etraftaki yaşam alanının küçük olması ve büyük işletmelerin olmaması nedeniyle, bu kirlilik neyden kaynaklanıyorsa onun da tespit edilmesi gerekir. Dileğimiz, yapılacak çalışmalarla bundan bir an önce arınmaktır”