HAKSEN: “Kamu Hizmeti Komisyonu görevlerini yerine getirmiyor”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kamu Hizmet Komisyonu’nu (KHK), görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirdi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığından gerekli uygunluk yazıları gönderildiği halde, daireler boşalmasına rağmen ne ilk atamalar ne de yükselme ve terfilerle ilgili münhallerin ilan edilmediğini” belirtti.

Büyükoğlu, şunları kaydetti:

“Bir tarafta Yüksek Mahkeme Başkanı ‘icra memurum yok’ diyor. Diğer taraftan sınav tarihi açıklanıp sonra iptal edilen icra memuru ilk atama sınavı çağrısı yapılmıyor.

HAKSEN olarak, Kamu Hizmet Komisyonu’nun güvenirliğini tekrardan halkımıza kazandırması gerektiğini, ivedilikle boşlukların doldurulması için ilgili münhalleri uygulamaya koyması gerektiğinin altını çizer, konunun takipçisi olacağımızı tüm halkımıza ve üyelerimize duyururuz.”