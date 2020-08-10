Hakan Ataöv yaşamını yitirdi

Eski Turizm Planlama Dairesi Müdürü Hakan Ataöv hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Ataöv’ün ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Ataoğlu: “Çok üzgünüz”

YENİDÜZEN’e konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Hakan Ataöv’ün ölümünü az önce öğrendiklerini ve derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtirken, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

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