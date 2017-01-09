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Hak-Sen’den Cenevre açıklaması

Hak-Sen’den Cenevre açıklaması

Alasya: “Cenevre’den başarılı sonuç bekliyoruz ancak olası çıkmazlara da hazırlıklıyız”

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Arif Alasya, Cenevre’den başarılı sonuç beklediklerini ancak olası çıkmazlara hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Alasya, yazılı açıklamasında “HAK-SEN Kıbrıs sorununu çözümünü arzulamaktadır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ve heyetine başarılar dileriz” ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Cenevre’de uzlaşma olmazsa KKTC demokratik, laik ve özgür şekilde yoluna devam eder” görüşüne katıldıklarını belirten Arif Alasya, “Bu bizlere, alternatifsiz siyaset izlemediğimizi gösteriyor” dedi.

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