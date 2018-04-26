Hadise coşkusu

Ünlü sanatçı Hadise ile Girne’deki Les Ambassadeurs Hotel’de misafirlerine unutmayacakları bir gece yaşattı.

Sevilen sanatçı konserinde "Hadise Şarkılar", "Sıfır Tolerans", "Farkımız Var", "Düm Tek Tek", "Prenses", "Deli Oğlan", "Aşk Kaç Beden Giyer", "Evlenmeliyiz", "Nerdesin Aşkım" gibi sevilen eserlerini de seslendirdi.