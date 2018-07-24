Güzelyurt’ta uyuşturucu: 3 tutuklu

Güzelyurt’ta 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün Güzelyurt’ta operasyon yaptı.

M.K.’nin (E-42) evinde yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık yarım gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Evde ayrıca tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigarayla yeşil reçeteye tabii olan hapların parçaları ve bir de hassas terazi bulunarak emare alındı. S.K.’nin (E-49) evindeyse yeşil reçeteye tabi 17 hap bulunarak emare olarak alındı.

M.K. ve S.K. ile konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.(E-39) tutuklandı.

HIRSIZLIK…

Bafra Halk Plajı’nda Raşit Hacıbey’e ait çantadan 200 STG, 60 Euro ve 220 TL nakit para çalındı. Olayda zanlı olarak görülen U.A. (E-31) tutuklandı.

Haspolat'ta balya hırsızlığı yapıldı. Birol Orbay, kendisine ait 40 rulo balyayı telli arazide muhafaza etmesi için iki yıl önce D.S.’ye (E-48) verdi, ancak söz konusu kişi, S.M.’ye (E-30) balyaları çalması için direktif verdi. Önceki gün yapılan hırsızlıkla ilgili D.S. ve S.M. tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKETE YASAL İŞLEM

A.A.’nın (E-41) tasarrufundaki 26 bin Euro ve bin 700 ABD Doları nakit parayla Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak istediği tespit edildi. 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den ayrılmak isteyen ve Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket eden A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

KASTİ HASAR VE DARP…

Mağusa'da, A.A.B.K. (E-22), alkol tesiri altında bisikletiyle giderken kendisine korna çaldığı gerekçesiyle İbrahim Avcı yönetimindeki aracın üzerine bisikletini attı. Aracı hasara uğratan kişi, sürücü Avcı’yı darp da etti. Polis A.A.B.K.’yı tutukladı.

“Monks Inn” isimli iş yerine ait eşyaları aracıyla geri geri giderek kasten hasara uğratan ve olay yerine gelen polisi darp eden C.N. (E-33) tutuklandı.

KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN NOREEN BULUNDU

Çatalköy’de yaşayan ve önceki gün kayıp olduğu bildirilen Saida Noreen (K-17) bulundu.