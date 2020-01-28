Güzelyurt’ta kaza: 1 ağır yaralı

Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, meydana gelen kazada Alperen Avcı (E-20) ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 21:45 sıralarında, Alperen Avcı yönetimindeki EA 780 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası ağır yaralanan ve araçta sıkışan Alperen Avcı, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı