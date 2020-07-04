“Güzellik sadece dış görünüş değil…”

Miss Kuzey Kıbrıs seçilen Model Şenel Bektaş, tecrübesiyle ilgili düşüncelerini anlattı…

19 yaşındaki Model Şenel Bektaş, geçtiğimiz sene Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasına girerek, unvanını kazandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi bölümü öğrencisi Bektaş, daha önce hiç modellik deneyimi olmadığını, yarışma sayesinde bunu yaptığına çok mutlu olduğunu söylüyor.

“Hiçbir deneyimim veya bilgim yoktu, sahneye çıktığımda çok heyecanlıydım”

Resim çizmeyi ve voleybol oynamayı çok sevdiğini ifade eden Bektaş, lisede genç ve A takım oyuncusu olarak voleybol oynadığını dile getiriyor. İleride voleybola profesyonel anlamda devam etmek istediğini kaydediyor. İlkokuldayken basketbol oynadığını, sonrasında ise bırakıp voleybola başladığını kaydeden Bektaş, “Voleybolu çok daha severek yaptım. Spor yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum ve kendimi geliştirerek buna devam etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Şu anda en büyük isteğinin üniversiteyi bitirerek mesleğine başlaması olduğunu belirten Bektaş, bir sonraki katılacağı yarışlarda ülkesini temsil etmeyi istiyor. Mezun olduktan sonra yurt dışında eğitime devam etmeyi umduğunu belirten Bektaş, işletmeciliğe atılmayı hedeflediğini söylüyor. Tüm bunları yaparken modellik ve voleybolda da aktif olarak rol almayı amaçlıyor. “Modellikle 18 yaşımda yarışma sayesinde tanıştım… Gelecek yıllarda da güzel ve anlamlı işlerde modelliği devam ettirmek istiyorum. 2019 yılında, başvuru süreci bitmesine yakın, çevremdekilerin de önerisiyle yarışmada yer almak için başvuruda bulundum. Hiçbir deneyimim veya bilgim yoktu ve sahneye çıktığımda çok heyecanlıydım. Ama iyi ki yapmışım diyorum. Çünkü yarışma hem özgüvenimi arttırdı, hem de birçok kişi ile tanışmama olanak sağladı” diyor.

“Güzelliğin sadece dış görünüş olmadığı ve insanın kendisini farklı pek çok açıdan da geliştirmesi gerektiğine inanıyorum”

Salgın nedeniyle yurt dışında katılacağı projelerin iptal olduğunu dile getirirken, daha sağlıklı günlerde ülkesini temsil etmeyi düşündüğünü ifade ediyor.

Bektaş, sözlerine şöyle devam ediyor: “Güzelliğin sadece dış görünüş olmadığı ve insanın kendisini farklı pek çok açıdan da geliştirmesi gerektiğine inanıyorum… Bunların başında benim için eğitim geliyor. Bunun yanında, bireyler olarak empati duygumuzu güçlendirirsek bizi daha mutlu yarınların beklediğini düşünüyorum”